Galaxy S25 : Snapdragon 8 Gen 4, Exynos 2500 ou Dimensity 9400 ? Samsung garde le suspense

Samsung n’a pas dit son dernier mot concernant le Exynos 2500. Le fabricant coréen envisage toujours d’utiliser ses propres processeurs pour sa prochaine série de smartphones phares, le Galaxy S25.

Samsung maintient le suspens quant au processeur qui équipera sa série Galaxy S25. Exynos, MediaTek ou Snapdragon ? Les rumeurs se contredisent, laissant planer le doute sur la stratégie du géant coréen.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Samsung augmenterait ses commandes de puces Snapdragon 8 Gen 4 (également appelé Snapdragon 8 Elite) auprès de Qualcomm. Si cette information se confirme, Samsung pourrait utiliser des puces Snapdragon dans tous les modèles de la série Galaxy S25 à l’échelle mondiale. Ce processeur, le plus cher et le plus puissant jamais conçu par Qualcomm, coûterait environ 180 dollars l’unité.

MediaTek et Exynos : des alternatives envisagées

D’autres sources évoquent la possibilité d’une utilisation de puces de MediaTek, probablement le Dimensity 9400, dans les Galaxy S25 et S25+, tandis que le média coréen Hankyung affirme que Samsung n’a pas abandonné l’idée d’utiliser son propre processeur Exynos 2500.

Le faible rendement de la production de puces Exynos 2500 en 3 nm pourrait contraindre Samsung à se tourner vers des processeurs tiers. Cependant, si Samsung Foundry parvient à améliorer le rendement de son procédé de fabrication en 3 nm, le Exynos 2500 pourrait toujours être utilisé.

Samsung prendra une décision finale sur le choix du processeur pour la série Galaxy S25 d’ici la fin du mois ou début novembre.

Un impact sur le prix des Galaxy S25

Le Snapdragon 8 Elite étant plus cher que le Snapdragon 8 Gen 3, son utilisation pourrait entraîner une augmentation du prix des Galaxy S25. Samsung pourrait donc opter pour le Dimensity 9400 de MediaTek, plus abordable. Le Galaxy S25 Ultra, quant à lui, devrait être équipé du Snapdragon 8 Elite dans toutes les régions du monde.

Le mystère reste entier quant au choix final de Samsung pour le processeur de sa série Galaxy S25. Les prochaines semaines seront décisives pour connaître la stratégie du fabricant coréen et l’impact de ce choix sur le prix et les performances de ses nouveaux smartphones phares.