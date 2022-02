by

by

La mise à jour iOS 15.4 ajoutera plus d’outils de lutte contre le harcèlement aux AirTags

La mise à jour iOS 15.4 ajoutera plus d'outils de lutte contre le harcèlement aux AirTags

Apple a déployé aux développeurs sa prochaine mise à jour iOS 15.4 qui contient de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité d’utiliser Face ID avec un masque. Aujourd’hui, avec la dernière mise à jour bêta 4 pour iOS 15.4, la société a déployé les fonctionnalités anti-harcèlement tant attendues pour le AirTag.

Avec la dernière mise à jour iOS 15.4 bêta 4, Apple a commencé à intégrer les nouvelles fonctionnalités anti-harcèlement qui ont récemment été annoncées. Ces fonctionnalités visent à empêcher les utilisateurs d’utiliser les AirTags pour traquer d’autres personnes ou voler des voitures. Elles comprennent un nouveau message d’avertissement pendant l’écran de configuration du AirTag qui souligne les répercussions juridiques de l’utilisation des Airtags pour des activités criminelles.

« L’utilisation de cet objet pour suivre des personnes sans leur consentement est un crime dans de nombreuses régions du monde. Cet objet est conçu pour être détecté par les victimes et pour permettre aux forces de l’ordre de demander des informations d’identification sur le propriétaire », peut-on lire dans le nouvel écran de configuration.

Ce message a pour but de faire savoir aux utilisateurs que les AirTags sont uniquement destinés à suivre des objets tels que des portefeuilles, des bagages ou des clés, et non des personnes ou des animaux domestiques.

Des modifications ici et là

En outre, Apple a également apporté quelques modifications mineures à l’application Localiser. L’option permettant de désactiver les « alertes de sécurité des objets » dans l’application n’est plus disponible. À la place, Apple propose désormais les options « Personnaliser les notifications Localiser » et « Personnaliser la notification de suivi », qui mènent toutes deux aux paramètres de notification de l’application.

Apple a également révélé qu’elle allait améliorer l’application Localiser pour mieux détecter les accessoires inconnus. Actuellement, si l’application détecte des AirPods ou tout autre accessoire du réseau Find My, elle affiche une notification « Accessoire inconnu détecté » aux utilisateurs. Toutefois, cela changera bientôt, car l’application Localiser affichera le nom exact du produit d’un article inconnu pris en charge par Find My afin d’éliminer la confusion concernant les appareils non AirTag. Cela faisait également partie de la mise à jour d’AirTag qui a été annoncée récemment.

À l’avenir, Apple devrait ajouter des fonctionnalités telles qu’un système d’alerte de suivi non désiré, des sons plus forts et une recherche de précision améliorée. Cela permettra aux utilisateurs de suivre facilement un AirTag qui est utilisé pour un suivi non désiré.

Encore en bêta

Apple a commencé à mettre l’accent sur les fonctions de confidentialité de son dispositif de suivi basé sur la technologie Bluetooth à la suite de nombreux rapports de harcèlement non désiré et d’autres activités criminelles depuis les AirTags. L’année dernière, la société a lancé une application Android permettant de détecter les AirTags inconnus, et elle a même publié un guide de sécurité AirTag détaillé pour aider les utilisateurs à prévenir les problèmes de confidentialité. Ce qui précède est une autre étape pour s’assurer que l’appareil est utilisé pour le bien.

Il reste à voir si Apple conservera ces fonctionnalités anti-harcèlement dans la version stable de la mise à jour iOS 15.4, qui devrait être publiée prochainement.