L’abordable Moto G22 fait l’objet de rendus avec quatre caméras à l’arrière

Bien que Motorola ait au moins deux smartphones haut de gamme dans les tuyaux, dont un qui devrait avoir des spécifications vraiment époustouflantes, on peut tout à fait comprendre si vous êtes plus excité par le Moto G22 que par le Moto Edge 30 Pro.

Après tout, la marque détenue par Lenovo a volontairement abandonné le combat pour le flagship il y a un certain temps pour se concentrer sur l’entrée et le milieu de gamme, devenant essentiellement synonyme de smartphones abordables offrant des caractéristiques extrêmement compétitives.

Naturellement, le Moto G22 est exactement ce type d’appareil, qui viserait un prix européen d’environ 200 € avec des spécifications respectables et un design moderne. La fiche technique révélée dans son intégralité la semaine dernière est (largement) corroborée par nul autre qu’Evan Blass (en collaboration avec 91mobiles), mais peut-être plus importante encore, ladite apparence « moderne » est également divulguée par l’une des sources les plus fiables.

Il est assez déroutant de constater que si le Moto G22 porte le nom de code « Hawaii+ », il y a également un autre appareil « Hawaii+ » en préparation avec un design alléchant qui a été divulgué il y a quelques semaines. Contrairement au Hawaii+ doté d’un écran OLED, ce Hawaii+ devrait se contenter d’un écran LCD de moindre qualité avec une résolution modeste de 1600 x 720 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Ce dernier détail est susceptible de s’avérer l’un des principaux arguments de vente du Moto G22, aux côtés d’une solide batterie d’une capacité de 5 000 mAh et d’un bloc de quatre caméras à l’arrière à l’apparence quelque peu bizarre. Bien sûr, le Moto G20 de l’année dernière, qui n’a jamais eu de successeur G21, pour une raison quelconque, est venu avec exactement la même capacité de batterie, un écran de 6,5 pouces à peu près identique, et une configuration à quatre caméras à l’arrière très similaire.

200 euros, un tout petit prix

Les différences sont un poinçon dans l’écran remplaçant la désuète encoche et une meilleure caméra principale à l’arrière de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,8 accompagnée de capteurs grand-angle de 8 mégapixels, macro de 2 mégapixels et de profondeur de 2 mégapixels vraisemblablement inchangés.

Le capteur d’empreintes digitales est également déplacé de l’arrière vers le côté du smartphone, ce qui n’est pas nécessairement une amélioration, tandis qu’un processeur MediaTek Helio G37 devrait résider sous le capot du G22 avec une combinaison « typique » de 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage.

Au cas où vous vous poseriez la question, c’est le même SoC décent que l’on trouve dans le Moto G Power (2022), et une prise casque de 3,5 mm et le logiciel Android 12 dans la boîte contribuent à une liste très solide de caractéristiques pour 200 €.