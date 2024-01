Le AirTag 2 attendu en 2025 avec une puce Ultra-Wideband améliorée

Le AirTag d’Apple est pratiquement sans concurrence sur le marché, même si des concurrents existent. Apple a mis au point tout ce dont un bon tracker d’objets a besoin, et la possibilité d’exploiter le vaste réseau de l’iPhone confère au AirTag une utilité inégalée.

Si vous attendez le lancement de la seconde génération du tracker d’objets AirTag d’Apple, il vous reste encore beaucoup de temps à attendre, selon Mark Gurman de Bloomberg dans sa lettre d’information hebdomadaire « Power On ».

Selon Mark Gurman, Apple a envisagé de lancer la nouvelle génération de trackers AirTag cette année, mais a décidé d’attendre 2025. Le premier AirTag fait toujours tout ce que l’on attend d’un tracker d’objets.

En outre, bien qu’Apple autorise l’utilisation de traceurs tiers avec son réseau Localiser, il n’y a jusqu’à présent aucune concurrence réelle pour Apple et aucune pression pour le lancement de la prochaine itération du produit. Une autre raison pour laquelle Apple ne voit pas d’inconvénient à retarder la sortie des nouveaux tracker AirTag jusqu’en 2025 est l’énorme excédent de stock dont Apple aimerait se débarrasser. Gurman écrit que les arrière-boutiques des Apple Store sont remplies d’unités AirTag, tout comme les entrepôts de stockage des appareils d’Apple.

Le AirTag 2 devrait être doté d’une nouvelle puce Ultra-Wideband de seconde génération que l’on retrouve également dans la série iPhone 15, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. Par rapport à la puce U1 utilisée dans le AirTag original et présente dans les anciens modèles d’iPhone et d’Apple Watch, la nouvelle puce peut communiquer avec les modèles d’iPhone et d’Apple Watch éligibles sur de plus grandes distances.

Le premier opus répond toujours aux besoins

Le rapport de Gurman concorde avec un rapport rédigé par Ming-Chi Kuo, analyste Apple chez TF International, qui, en octobre, a également déclaré qu’il ne fallait pas s’attendre à la seconde génération du tracker d’objets AirTag avant l’année prochaine (2025). Apple a lancé la première version du AirTag en avril 2021 et l’appareil a aidé les voyageurs à retrouver des bagages perdus ou volés. En revanche, il a également été utilisé pour traquer et terroriser des personnes innocentes.

Disponible dans les Apple Store physiques et en ligne au prix de 39 euros l’unité, vous pouvez économiser 15 % en achetant un pack de quatre pour 129 euros. De nombreux accessoires sont également disponibles pour le AirTag.