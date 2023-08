Apple travaille probablement sur un AirTag 2, mais il faudra patienter fin 2024

Commercialisé il y a plus de deux ans, le dispositif AirTag est probablement le produit le moins discuté du portefeuille actuel d’Apple, surtout si l’on choisit d’ignorer les articles et les rapports traitant de divers problèmes de sécurité et des préoccupations en matière de vie privée parmi les utilisateurs existants et les potentiels acheteurs qui attendent une sorte de « solution ».

Bien que l’on ne sache pas si le problème du harcèlement du AirTag sera un jour résolu (ou même s’il peut l’être de manière satisfaisante), Apple travaillerait sur un successeur du AirTag de 2021 qui pourrait voir le jour dès la fin de l’année 2024.

C’est encore assez lointain, ce qui laisse beaucoup de place pour un changement de plan, et bien sûr, l’information du AirTag 2 d’aujourd’hui ne provient pas non plus d’une source officielle. La nouvelle « prédiction » de Ming-Chi Kuo d’un démarrage de la production de masse au « 4T24 » ne semble même pas particulièrement ferme, et bien que les sources internes de l’analyste réputé soient plus souvent qu’autrement dans le vrai, cette rumeur ressemble avant tout à une estimation basée sur les chiffres de vente du AirTag original jusqu’à présent.

預測更新:

1. AirTag 2可能將在4Q24量產。

2. 我相信空間運算是Apple想建立的新生態,欲以Vision Pro為核心整合其他裝置,包括AirTag 2。

== Prediction update:

1. AirTag 2 will likely go to mass production in 4Q24.

2. I believe that spatial computing is a new ecosystem that Apple wants… https://t.co/GXkDIYLz84 — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 2, 2023

Ces chiffres ne font évidemment pas partie du domaine public, mais de toute évidence, Kuo a des raisons de croire qu’ils se sont avérés suffisamment solides au cours de l’année écoulée pour justifier le développement d’une deuxième génération. Plus de 55 millions de AirTags ont été vendus au cours des 18 premiers mois de leur commercialisation, ce qui a rapporté à Apple plus d’un milliard de dollars.

Étant donné que le AirTag 2 devrait être commercialisé soit au cours du dernier trimestre de l’année prochaine, soit au cours du premier trimestre de 2025, il est pratiquement impossible de faire des prévisions fiables concernant ses caractéristiques spécifiques, ses capacités et ses potentielles améliorations par rapport à la première génération.

Le AirTag 2 pourrait être utilisé pour l’informatique spatiale

Pour ce que cela vaut, Ming-Chi Kuo « croit » également (ce qui ressemble à une autre intuition plutôt qu’à une information concrète recueillie auprès d’initiés de la chaîne d’approvisionnement) que le AirTag 2 sera utilisé (avec d’autres appareils) par Apple pour créer un nouvel « écosystème » d’informatique spatiale avec le casque Vision Pro en son centre.

Non, nous ne savons pas exactement ce que cela signifie, mais on peut supposer que le AirTag 2 sera profondément « intégré » et étroitement coordonné avec le Vision Pro lorsque les deux produits seront effectivement disponibles pour le grand public.

Apple fait un gros pari sur le Vision Pro, en le proposant au prix fort de 3 500 dollars, et en investissant beaucoup d’argent dans son développement. Ce pari pourrait s’avérer payant si, au lieu d’être un produit de niche unique, la technologie du Vision Pro devenait la pièce maîtresse d’un tout nouvel écosystème pour Apple. L’informatique spatiale pourrait être une nouvelle façon d’interagir avec la technologie, de la même manière que les smartphones et les wearables ont changé la vie quotidienne de nombreuses personnes.

Le AirTag 2 pourrait aller au-delà du simple suivi des clés et des bagages et devenir un élément essentiel de cet écosystème. Il n’est pas difficile d’imaginer une application qui consisterait à utiliser le Vision Pro pour regarder simplement dans la pièce et « voir » un AirTag enfoui sous un coussin de canapé ou derrière une armoire.