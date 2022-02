Apple va publier d’importantes mises à jour du AirTag afin d’éviter tout pistage indésirable

Apple vient de publier une déclaration au sujet des AirTags, dans laquelle elle parle de l’objectif du traceur et souligne certains changements que la société prévoit d’apporter. Le petit tracker est un puissant outil qui peut vous aider à retrouver vos clés perdues, mais malheureusement, il a aussi le pouvoir d’être dangereux lorsqu’il tombe entre de mauvaises mains. Apple va bientôt introduire quelques changements qui faciliteront la détection des indésirables AirTags dans votre voisinage.

La société souligne les avantages du AirTag, qui coûte 35 euros, lorsqu’il est associé à son application propriétaire « Localiser ». Le dispositif a aidé des milliers de personnes à retrouver des sacs à dos perdus, des médicaments et même des vélos volés, mais la précision du AirTag n’est pas sans inconvénient. Malheureusement, le traceur a récemment été associé à des crimes présumés, tels que le harcèlement et le vol de voitures. Bien qu’Apple affirme que les abus d’AirTag sont rares, la société admet que « chaque cas est un cas de trop », et c’est une évaluation tout à fait valable.

De nombreuses publications ont récemment signalé des cas d’utilisation abusive du AirTag d’Apple. Bien que ce problème ne soit pas exclusif au AirTag et qu’il touche très probablement tous les types de trackers, il semble qu’Apple ait estimé qu’il était temps de clarifier sa position sur la question. Elle a d’ailleurs récemment mis discrètement à jour son guide de sécurité personnelle pour en tenir compte.

« AirTag a été conçu pour aider les gens à localiser leurs effets personnels, et non pour pister des personnes ou la propriété d’une autre personne, et nous condamnons dans les termes les plus forts possibles toute utilisation malveillante de nos produits », a déclaré Apple sur son site Web.

Dans sa déclaration, Apple souligne que les AirTags ont été utiles dans de nombreuses affaires criminelles. La société affirme qu’elle travaille en étroite collaboration avec les forces de l’ordre et fournit les détails des AirTags lorsqu’elle est confrontée à des demandes valables des forces de l’ordre ou à une assignation à comparaître. Ce faisant, elle aurait contribué à la capture de criminels à plus d’une occasion. Cependant, comme le revers de la médaille est si sombre et implique des cas de harcèlement, Apple va introduire des changements dans les AirTags pour les rendre plus sûrs à utiliser.

Un avertissement dès la configuration

Apple ajoute un certain nombre d’avertissements de confidentialité à la configuration du AirTag. Les utilisateurs verront apparaître un message lors de la première configuration, indiquant que les AirTags sont uniquement destinés à suivre leurs effets personnels et que leur utilisation pour suivre des personnes sans leur consentement est un crime dans de nombreuses régions du monde. L’avertissement relatif à la confidentialité indique également qu’Apple peut fournir des informations sur le propriétaire du AirTag si les forces de l’ordre l’exigent.

L’entreprise va également résoudre un problème avec les AirPods. Certains utilisateurs ont reçu une alerte « Accessoire inconnu détecté » au lieu de spécifier le type de dispositif détecté. À partir de la nouvelle mise à jour, les AirPods seront correctement identifiés, ainsi que les AirPods Pro, les AirPods Max et les accessoires Find My tiers.

Apple parle également de plusieurs fonctionnalités utiles qu’elle prévoit d’ajouter dans une mise à jour ultérieure. Aucune date de sortie officielle pour celles-ci n’a encore été donnée, mais Apple affirme que nous pouvons nous attendre à les voir avant la fin de 2022. Les nouvelles fonctionnalités comprennent Precision Finding, des alertes sonores améliorées et une mise à jour de la logique d’alerte de suivi indésirable.

La nouvelle arme : Precision Finding

La fonction Precision Finding sera disponible pour les utilisateurs de l’iPhone 11, de l’iPhone 12 et de l’iPhone 13 (ainsi que, très probablement, de toutes les versions futures) en tant qu’outil permettant de traquer les AirTags indésirables. La fonctionnalité utilisera les entrées de la caméra, de l’accéléromètre, du gyroscope et d’ARKit afin de guider les utilisateurs vers le AirTag indésirable à l’aide d’un retour sonore, haptique et visuel.

Apple tente également de faire en sorte que les utilisateurs trouvent plus facilement les trackers indésirables. Elle va augmenter le volume émis par les AirTags afin de les rendre plus faciles à trouver. Les utilisateurs recevront également des notifications sur leur appareil si un AirTag non désiré voyage avec eux dans le cas où ils ne peuvent pas entendre les notifications sonores. Enfin, Apple promet de mettre à jour le suivi des AirTags afin d’informer plus rapidement les utilisateurs des AirTags étranges.