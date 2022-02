OnePlus a récemment lancé son smartphone phare équipé du Snapdragon 8 Gen 1, le OnePlus 10 Pro, en Chine. Le smartphone devrait faire l’objet d’un lancement mondial dans quelques heures. Au milieu de tout cela, il semble que la société travaille sur un autre smartphone phare avec un nom de code interne — « Oscar ».

Un récent rapport de 91Mobiles cite l’informateur Yogesh Brar et suggère que le OnePlus « Oscar » devrait rejoindre la série de smartphones numérotés de OnePlus et pourrait être le OnePlus 10 standard, qui doit encore être lancé. Néanmoins, il semble que le OnePlus « Oscar » n’est pas du tout un flagship. En effet, Max Jambor, une source très fiable, surtout quand il s’agit de nouvelles de OnePlus, a déclaré que c’est en fait un nom de code pour le OnePlus Nord CE2 Lite.

Ivan = Nord CE2

Oscar = Nord CE2 Lite

Karen = Nord2T

Pickle = 10R – Max Jambor (@MaxJmb) February 22, 2022

Il a également été révélé que le smartphone OnePlus avec le nom de code Oscar pourrait être lancé au deuxième trimestre 2022. Ainsi, l’appareil pourrait être lancé en avril ou en juin de cette année.

Bien que Brar n’ait pas pu fournir plus d’informations sur les spécifications et les caractéristiques de l’appareil, nous avons reçu quelques rumeurs par le passé. Il est spéculé que le OnePlus 10 sera livré avec un écran AMOLED avec le support d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il pourrait être alimenté soit par un chipset Snapdragon 8 Gen 1, soit par le chipset Dimensity 9000 de MediaTek.

Tout comme le OnePlus 10 Pro, il pourrait également arborer la marque Hasselblad, avoir de meilleures caméras, et plus encore.

OnePlus 10 ou OnePlus Nord CE 2 ?

Concernant le OnePlus Nord CE 2, celui-ci pourrait disposer d’une processeur Snapdragon 695 et d’un écran plus grand que tous les autres smartphones de la gamme Nord. L’écran aura une diagonale de 6,59 pouces et sera doté d’une résolution full HD+. La batterie aura une capacité de 5 000 mAh et va offrir un support à la charge rapide de 33W, tandis que la RAM est censée être de 6 Go ou 8 Go, avec des options de stockage de 128 Go et 256 Go. Autour de l’arrière, le Nord CE 2 Lite aura une triple caméra avec un capteur principal de 64 mégapixels et deux unités de 2 mégapixels. La résolution de la caméra frontale sera de 16 mégapixels.

Cependant, vous devez savoir que ce sont des spéculations et que nous avons besoin de quelques détails officiels pour affirmer ce qui précède. En outre, OnePlus vise également à élargir sa gamme Nord avec deux nouveaux appareils, un bracelet connecté, les premiers écouteurs entièrement sans fil de marque Nord, et plus encore en 2022.