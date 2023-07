Google propose enfin des alertes de traqueurs AirTag inconnus sur les appareils Android

La meilleure chose à propos de cette nouvelle mesure de confidentialité et de sécurité est qu’elle sera largement disponible pour les smartphones fonctionnant sous Android 6 — oui, jusqu’à Marshmallow — et les versions ultérieures. En effet, Google ajoute les alertes de traqueurs inconnus par le biais d’une mise à jour logicielle des Google Play Services. Ainsi, même si votre téléphone ne bénéficie plus des versions majeures d’Android, vous devriez pouvoir profiter de cette nouvelle protection.

En mai dernier, Apple et Google se sont engagés à lutter contre l’utilisation abusive des dispositifs de géolocalisation Bluetooth à des fins de suivi non désiré. La déclaration commune mentionnait qu’un élément clé pour réduire les abus était une solution universelle au niveau du système d’exploitation, capable de détecter les dispositifs de localisation fabriqués par différentes sociétés.