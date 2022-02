Le PlayStation VR2 est plus léger et plus grand que le PS VR original

Dans un message publié sur le PlayStation Blog, Sony a révélé le design final de son prochain casque PlayStation VR2, qui, selon lui, sera plus léger que le casque PS VR original, tout en étant plus grand et doté de davantage de fonctionnalités.

Sony a partagé de nouvelles images du casque PlayStation VR2, qui arbore un design blanc et élégant analogue à celui de la console de jeu PlayStation 5. Les manettes sont également peintes de la même façon et semblent avoir un look épuré et minimaliste, avec un seul câble à l’arrière du casque.

Selon Hideaki Nishino, vice-président senior de Sony chargé de l’expérience des plateformes, la réduction du poids global du casque s’inscrit dans l’objectif de la société de le rendre si confortable que « vous oubliez presque que vous utilisez un casque ou une manette ». En matière d’ergonomie et de légèreté, le casque PlayStation VR2 sera doté d’une molette de réglage des lentilles qui permet d’adapter la position des lentilles aux yeux de l’utilisateur.

Le prochain casque de Sony apporte également une solution à l’un des problèmes classiques de la réalité virtuelle : la buée. Comme les lunettes, les lentilles d’un casque VR peuvent s’embuer facilement à cause de la respiration de l’utilisateur ou d’un simple changement de température. Pour éviter ce problème, le casque PlayStation VR2 sera doté d’un évent intégré, ce que son concepteur principal, le directeur artistique senior de Sony Interactive Entertainment, Yujin Morisawa, a explicitement voulu inclure pour les joueurs.

Lorsque j’ai commencé à travailler sur le design du casque PlayStation VR2, l’un des aspects sur lesquels je voulais me concentrer en premier était l’idée de créer un évent dans le casque pour laisser sortir l’air, analogue aux évents de la console PS5 qui permettent la circulation de l’air — Morisawa

Hâte de le tester !

Bien que le casque PlayStation VR2 n’ait pas encore de date de sortie, Sony a déjà communiqué ses caractéristiques, certes impressionnantes. Bien qu’il nécessite une connexion filaire, le casque sera capable d’afficher des résolutions allant jusqu’à 4K avec HDR.

Un retour haptique est également intégré au casque ainsi qu’à ses contrôleurs, et l’eye-tracking permettra aux utilisateurs de naviguer dans leur environnement sans avoir besoin de tourner la tête.