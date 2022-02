Microsoft teste un filigrane sur Windows 11 pour le matériel « non pris en charge »

Windows 11 s’accompagne d’une mise à jour de la configuration requise, ce qui a suscité une avalanche de critiques à l’encontre du géant des logiciels. Aujourd’hui, Microsoft expérimente actuellement deux nouvelles méthodes pour avertir les utilisateurs de Windows 11 qui ont installé le système d’exploitation sur du matériel non pris en charge.

En raison de la réaction des clients, Microsoft vous permet désormais d’installer Windows 11 sur des PC « non pris en charge » qui ne répondent pas aux exigences matérielles déroutantes du système d’exploitation.

Mais, l’exécution de Windows 11 sur une machine « non prise en charge » présente plusieurs inconvénients, notamment l’absence de mises à jour automatiques. Et maintenant, votre machine « non prise en charge » pourrait vous faire honte pour avoir exécuté Windows 11 avec l’introduction d’un filigrane dédié. Toutefois, le plus important est de savoir si ce filigrane sera accompagné de limitations ou non – par exemple, l’ancien filigrane Windows non activé qui apparaît sur Windows restreint également l’accès à certaines fonctionnalités du système d’exploitation, comme le paramètre de personnalisation, il sera donc intéressant de voir si Microsoft utilise une approche analogue pour ce nouveau filigrane.

Comme le rapporte WindowsLatest, Microsoft teste une nouvelle alerte « configuration requise non respectée » dans la build 22557 pour les membres du programme Windows Insider. Ce filigrane s’affiche au-dessus de l’horloge de votre barre des tâches, un peu comme l’avertissement « Windows n’est pas activé » que vous rencontrez lorsque vous utilisez Windows sans licence. En outre, il s’agit d’un avertissement que l’on retrouve dans l’application Paramètres.

Les exigences matérielles minimales de Microsoft pour Windows 11 ont été controversées, notamment parce que le système d’exploitation ne prend officiellement en charge que les processeurs Intel Coffee Lake ou Zen+ et Zen 2 de 8e génération et plus. Cette décision a laissé des millions de PC non compatibles, mais il existe un moyen facile de contourner cette restriction et d’installer Windows 11.

Uniquement pour la build Insider

Ce filigrane pourrait être utile, car il pourrait rappeler aux utilisateurs que leur PC « non pris en charge » ne recevra pas les mises à jour de sécurité importantes. Bien sûr, avec tous les obstacles qu’il faut franchir pour obtenir Windows 11 sur un PC plus ancien, je ne vois pas pourquoi ils auraient besoin d’un rappel.

Microsoft pourrait inclure cet avertissement dans les versions stables de Windows 11. Au moment de la rédaction de cet article, il n’apparaît que sur certains PC non pris en charge exécutant la build 22 557 Windows 11 Insider Preview.