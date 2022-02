Vous avez déjà eu une conversation très ennuyeuse sur Twitter que vous vouliez vraiment oublier et que vous n’avez pas pu, à cause de l’identification et des nombreuses sollicitations par les notifications ? Eh bien, Twitter semble travailler sur une fonctionnalité qui vous permettra de quitter une conversation que vous ne trouvez plus productive ou amusante à l’aide d’un seul bouton, rapporte XDA Developers.

Nous savons tous que, parfois, un fil de discussion sur Twitter peut durer longtemps et qu’avec le temps, il peut devenir ennuyeux, voire agaçant, de recevoir sans cesse des notifications et des mentions à son sujet. Jane Manchun Wong vient de découvrir que Twitter s’apprête à vous faciliter la vie avec une nouvelle fonctionnalité appelée « Quitter la conversation ».

Twitter is working on an onboarding screen for “Leave this conversation” pic.twitter.com/cZYeOdo1pJ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2022

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran fournie, le bouton « Quitter une conversation » permet de dé-taguer votre nom, d’empêcher toute future mention sur le fil de discussion et de ne plus recevoir de notifications sur la conversation.

En fait, cette fonctionnalité transformera les mentions @ de votre nom d’utilisateur en texte normal et empêchera toute notification future concernant le fil de discussion. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité est toujours en période de test et il pourrait s’écouler un certain temps avant qu’elle ne soit officiellement mise à la disposition des utilisateurs finaux. Le fait est que certaines de ces fonctionnalités testées prennent beaucoup de temps (ou certaines n’arrivent même pas) avant la sortie de la version finale, alors gardez cela à l’esprit.

Heureusement, il semble que Twitter soit conscient que son système de notification des fils de discussion peut être amélioré.

D’autres fonctionnalités arrivent

La fonction « Quitter la conversation » n’est pas la seule sur laquelle le géant des réseaux sociaux a travaillé pour améliorer l’expérience utilisateur sur son application. Récemment, Twitter a annoncé une fonctionnalité très utile qui vous permet d’épingler les messages directs.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez épingler des conversations sélectionnées en haut de vos messages directs, ce qui vous évitera de passer du temps à faire défiler les DM Twitter de vos amis ou de vos proches. Le plus intéressant est que cette fonctionnalité vous permettra d’épingler jusqu’à six conversations en haut de votre boîte de réception de messages directs.