Twitter vous permet désormais d’épingler des conversations DM

Twitter poursuit lentement l’amélioration de son interface de messagerie directe au milieu d’un raz-de-marée de mises à jour de produits au cours de l’année dernière. Twitter déploie désormais les DM épinglés, a annoncé la société. Cette fonctionnalité n’était auparavant disponible que pour les abonnés à Twitter Blue, mais elle est désormais accessible à tous sur Android, iOS et le Web.

La fonctionnalité ne semble pas encore totalement déployée. J’y ai accès sur l’application Android, mais pas sur l’application Web de Twitter. Sur l’application Android, vous pouvez glisser sur le côté d’une conversation pour faire apparaître une épingle, et si vous appuyez dessus, la conversation sera déplacée vers une nouvelle section « Conversations épinglées » en haut de votre boîte de réception DM.

Keep your fave DM convos easily accessible by pinning them! You can now pin up to six conversations that will stay at the top of your DM inbox.

Available on Android, iOS, and web. pic.twitter.com/kIjlzf9XLJ

—Twitter Support (@TwitterSupport) February 17, 2022