L’édition blanche du OnePlus 10 Pro présentée en Chine avec 512 Go de stockage

Plus tôt cette année, OnePlus a dévoilé son smartphone phare de nouvelle génération sous la forme du OnePlus 10 Pro en Chine. À l’époque, la société a lancé l’appareil dans deux coloris, à savoir Volcanic Black et Emerald Forest. Maintenant, une toute nouvelle variante de couleur pour le OnePlus 10 Pro a été annoncée en Chine. La société l’appelle le OnePlus 10 Pro Extreme Edition.

OnePlus a annoncé l’édition Extreme White Panda du OnePlus 10 Pro dans une publication officielle sur Weibo. Cette nouvelle variante de couleur est livrée avec un dos blanc céramique qui a un module de caméra noir.

Le smartphone dispose d’une augmentation du stockage interne, passant à 512 Go de stockage UFS 3.1, couplée à 12 Go de RAM. Pour rappel, les OnePlus 10 Pro aux couleurs Volcanic Black et Emerald Forest disposent d’une capacité de stockage allant jusqu’à 256 Go.

Mis à part l’augmentation du stockage et le panneau arrière blanc céramique, le OnePlus 10 Pro Panda White est exactement le même que le modèle original. Cela signifie qu’il arbore un écran incurvé flexible AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution Quad HD+ avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et qu’il est alimenté par la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1.

Le smartphone dispose d’une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 48 mégapixels de marque Hasselblad avec une prise en charge de diverses fonctionnalités de la caméra telles que les photos RAW 12 bits, le mode Hasselblad Pro amélioré, un mode Fisheye, et plus encore. Le OnePlus 10 Pro dispose d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de la charge rapide filaire de 80 W et de la charge sans fil de 50 W.

En outre, il est également livré avec un support 5G, des haut-parleurs stéréo avec un son Dolby Atmos, un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, et plus encore.

Prix et disponibilité

Pour ce qui est du prix du OnePlus 10 Pro Panda White Extreme Edition, il est un peu plus élevé que celui des variantes originales, s’élevant à 5 799 CNY (~ 810 euros). Les clients peuvent également obtenir une paire d’écouteurs Oppo Enco Air gratuits avec l’appareil s’ils sont précommandés sur le Oppo Store en Chine.

OnePlus prend actuellement les précommandes pour le OnePlus 10 Pro blanc depuis l’Oppo Store et les revendeurs en ligne comme JD.com et TMall en Chine. La société commencera à expédier l’appareil à partir du 1er mars. Cependant, on ignore actuellement si OnePlus lancera ou non le OnePlus 10 Pro Extreme Edition sur les marchés mondiaux et en France aux côtés des autres variantes.