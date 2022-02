Realme dévoilera le système de charge de smartphone le plus rapide du monde au MWC 2022

Realme a fait une annonce majeure qu’elle fera au MWC 2022 le 28 février. Au cours de cette annonce, Realme présentera ce qu’elle appelle la « technologie de charge de smartphone la plus rapide au monde ». Le précédent record de l’entreprise en matière de vitesse de charge était de 125 W grâce à sa technologie UltraDart.

Malheureusement, Realme n’a jamais rendu cette technologie disponible sur aucun de ses smartphones grand public. Le teaser de Realme pose la question suivante : « Quelle est la vitesse la plus rapide ? ». Nous sommes sur le point de le découvrir. À l’heure actuelle, l’honneur d’avoir le chargeur le plus rapide revient à Infinix avec son chargeur de 160 W. Cependant, les rumeurs suggèrent que le smartphone de jeu Red Magic 7 Pro aura un chargeur de 165W dans la boîte.

La technologie HyperCharge de 120W de Xiaomi, utilisée sur le Xiaomi 11i, peut faire passer la batterie du smartphone de 0 % à 100 % en seulement 15 minutes. Vous pouvez donc imaginer à quelle vitesse un chargeur de 160 W ou 165 W permettra de recharger votre batterie.

Si la plupart des gens se concentrent sur la durée de vie de la batterie de leur smartphone, ce n’est qu’une partie des informations que vous devez connaître. Un smartphone qui se charge rapidement peut compenser une batterie de faible capacité, à condition que vous ne soyez pas gêné de transporter un bloc de charge avec vous. Et si vous disposez d’un bloc de charge rapide alimenté par le graphène, c’est encore mieux.

Il est facile de s’enthousiasmer pour une énorme batterie d’une capacité de 5 000 mAh sur votre smartphone, mais plus la taille de la batterie est importante, plus le temps de charge est long. Pour l’instant, il semble que les fabricants passent plus de temps à essayer de trouver des moyens d’accélérer le processus de charge des smartphones sans les faire surchauffer.

How fast do you think we can charge?

With #realme UDCA, we aim to reach greater heights!

Comment with your dream score below ___W, and let’s see if you get it right!#GreaterThanYouSee pic.twitter.com/nlk5rSl31R

— realme (@realmeIndia) February 21, 2022