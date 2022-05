Motorola et Verizon s’associent pour lancer un tour de cou 5G XR pour les casques AR/VR

L’engouement pour le Métaverse et le potentiel des technologies de réalité augmentée (AR)/réalité virtuelle (VR) sur le marché ont conduit de nombreuses entreprises comme Samsung et Apple à travailler sur des écrans placés devant la tête. Cependant, Motorola va un peu plus loin en annonçant un tour de cou compatible avec la 5G et alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1, qui peut aider les entreprises qui conçoivent des casques AR/VR à rendre leurs produits plus légers et compacts.

Motorola a récemment annoncé le dispositif de tour de cou 5G pour les casques AR/VR dans un article de blog officiel. Pour le tour de cou XR supporté par la 5G, comme l’appelle Motorola, la société détenue par Lenovo s’est associée à Verizon pour utiliser sa technologie 5G. Il est principalement conçu pour que les fabricants de casques AR/VR puissent tirer parti de ce module pour prendre en charge diverses tâches de l’écran du casque et réduire le nombre de composants pour les rendre plus légers et compacts.

Le tour de cou a un design générique et le module 5G rectangulaire est équipé d’un chipset Snapdragon 8 Gen 1, d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, d’un pavé tactile, d’un emplacement SIM et d’un indicateur de charge. Il dispose également de divers capteurs comme un gyroscope, un baromètre, un accéléromètre, un GPS, et bien sûr, des antennes 5G. Il serait compatible avec la plateforme VR de Snapdragon, l’interface de pilote réseau à distance de Microsoft, et est doté d’un port USB-C et d’un port DP1.4.

Le tour de cou 5G XR est montré comme étant associé à un casque ThinkReality A3 de Lenovo dans les images officielles. Cependant, l’entreprise affirme qu’il est conçu pour fonctionner avec d’autres lunettes également. Dans une déclaration, Brian Mecum, vice-président de la technologie des appareils de Verizon, a souligné que le tour de cou 5G portable peut potentiellement être utilisé pour « l’entraînement sportif et les expériences des fans, ainsi que pour rendre les théâtres VR évolutifs ».

Vers un meilleur monde dans la réalité mixte ?

« Nous rendons la 5G portable », a déclaré Mecum à Engadget. Ainsi, les fabricants de casques AR/VR comme Oculus ou Lenovo pourraient se débarrasser des composants lourds de leurs casques et tirer parti du tour de cou 5G, le rendant plus léger et plus convivial. Avec le tour de cou 5G de Motorola, les futurs casques AR/VR pourraient ressembler davantage à des lunettes traditionnelles qu’à ces dispositifs portables encombrants qui dépassent vers l’extérieur.

En ce qui concerne le prix et la disponibilité du tour de cou 5G, Motorola et Verizon ont gardé le secret pour l’instant. Cependant, Mecum a déclaré qu’ils sont actuellement en pourparlers avec des partenaires.