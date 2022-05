Google Chat lance une nouvelle fonctionnalité de Gestionnaire de l’espace

Google s’efforce de rendre les Espaces dans le Chat plus polyvalents et plus riches en fonctionnalités. Bientôt, les utilisateurs de Google Chat pourront devenir des Space Managers, et même si cela n’a rien à voir avec le contrôle du trafic vers la Station spatiale internationale, c’est tout de même excitant !

Google a officiellement annoncé que l’entreprise introduisait plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations dans Google Chat, principalement en ce qui concerne les espaces.

L’une des principales améliorations est le nouveau rôle de gestionnaire qui permettra à certains utilisateurs d’avoir un meilleur contrôle sur la fonctionnalité Espaces dans Google Chat. Il y a également une nouvelle fonction de description pour les espaces, ainsi que des directives, qui devraient toutes deux donner un contexte et aider les gens à communiquer de manière sûre et efficace.

« Le rôle de gestionnaire fournit des outils pour promouvoir des conversations saines et contrôler la disponibilité de l’espace au sein d’une organisation. Les créateurs d’espace seront des gestionnaires par défaut et peuvent attribuer ce rôle à d’autres membres de l’espace également » écrit Google dans l’article officiel.

Le poste de gestionnaire est accompagné d’un badge et est attribué automatiquement aux créateurs d’espaces, mais ils peuvent redistribuer le rôle à d’autres utilisateurs si nécessaire.

Les nouvelles fonctionnalités sont déjà en cours de déploiement et devraient être accessibles à tous les utilisateurs dans les semaines à venir, tant pour l’espace de travail que pour les comptes Google personnels.