Le OPPO Find X5 pourrait partager la vedette avec une nouvelle tablette, une montre et plus encore

OPPO a récemment annoncé la date officielle du lancement de la nouvelle série Find X5, qui devrait avoir lieu dans quelques jours seulement. Cependant, il semble que OPPO souhaite lancer d’autres appareils aux côtés de la série Find X5, car un teaser posté révèle plusieurs nouveaux produits qui pourraient également se joindre à l’action.

Selon de récentes informations trouvées sur Weibo, le nouveau OPPO Find X5 arrivera avec une compagnie intéressante d’objets. La nouvelle série de smartphones phares sera lancée le 24 février, ce qui signifie que nous avons seulement 3 jours à attendre pour obtenir tous les détails de la future gamme de produits de la firme chinoise.

La publication révèle « qu’il y a plus d’un flagship, et chacun d’entre eux vaut la peine d’être attendu avec impatience ».

Cependant, cette publication comprend également une affiche de teasing qui révèle plusieurs autres produits. Ces nouveaux appareils semblent être une nouvelle smartwatch, une tablette et une paire d’écouteurs dans leur étui de charge. Il n’y a pas d’autres informations trouvées dans l’image, mais il est probable que la nouvelle tablette pourrait être la tablette OPPO Pad dont la rumeur a fait surface en août de l’année dernière.

La smartwatch pourrait être un successeur de la OPPO Watch 2 qui a été lancé en juillet de l’année dernière, tandis que les écouteurs pourraient être les nouveaux écouteurs entièrement sans fil Enco X2 qui ont fuité le mois dernier.

Ce que nous savons du OPPO Find X5

La nouvelle série de smartphones OPPO Find X5 pourrait arriver avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et le nouveau NPU MariSilicon X de la société, qui a été annoncé lors du INNO DAY 2021. Nous nous attendons également à voir un écran LTPO à une résolution 2K avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, et une caméra principale avec un capteur de 50 mégapixels, qui produira des images de 12,6 mégapixels dans le mode « pixel binning ».

Les rumeurs suggèrent également qu’il sera doté d’une batterie massive d’une capacité de 5 000 mAh et d’un support pour la charge filaire rapide de 80 W.