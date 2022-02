Apple lancerait une puce M2 avec quatre nouveaux Mac cette année

Apple en est à la troisième année de sa transition des puces Intel vers son propre chipset Apple Silicon pour Mac. Le chipset M1 de première génération a impressionné tout le monde et la société devrait maintenant introduire le chipset M2 cette année. Selon la lettre d’information Power On du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple se préparerait à sortir plusieurs nouveaux Mac équipés d’une puce Apple M2 dans le courant de l’année.

Gurman s’attend à ce que la société présente un MacBook Pro de 13 pouces, un Mac mini, un iMac de 24 pouces et un nouveau MacBook Air, tous équipés de la puce M2 dont on parle depuis de nombreux mois. En effet, les puces Apple M2 viendront remplacer les Apple M1 de 2020, que la société considère comme la première version de la puce de la série M qui alimente à elle seule le Mac.

Apple n’a pas donné d’indications sur la potentielle puce M2, mais Gurman pense que son processeur sera légèrement plus rapide que celui de la puce M1 et qu’il partagera la même architecture à 8 cœurs. Cependant, ses cœurs graphiques pourraient passer de 7 ou 8 à 9, ou 10. En 2023, Gurman pense qu’Apple pourrait sortir des versions Pro et Max de la puce M2 — comme elle l’a fait pour la puce M1 — et annoncer une puce M3.

Plus d’un an s’est écoulé depuis que Apple a annoncé sa toute première puce M1 interne en novembre 2020, et plusieurs mois depuis les débuts de l’Apple M1 Pro et M1 Max. Alors qu’Apple continue de prendre ses distances avec la puce d’Intel, elle a d’autres Mac en préparation qui sont probablement destinés à évincer de sa gamme les derniers appareils alimentés par Intel.

Gurman s’attend à ce qu’un iMac Pro plus grand avec des options de puce M1 Pro et M1 Max remplace l’actuel iMac Pro de 27 pouces, ainsi qu’un Mac Pro plus petit qui est livré « avec l’équivalent de deux ou quatre puces M1 Max ». Et si le Mac mini est déjà équipé d’une puce M1, Gurman s’attend à ce qu’il bénéficie d’une option M1 Pro améliorée (en plus d’une variante M2).

Des sorties en mars, mai ou juin

En ce qui concerne le calendrier, Gurman affirme qu’Apple sortira de nouveaux Mac en mars, puis en mai ou juin.

Apple est déjà pressenti pour dévoiler un iPhone SE 5G, un iPad Air 5G, et potentiellement un nouveau Mac lors d’un événement prévu le 8 mars. Il est également prévu de déployer iOS 15.4, qui est livré avec la reconnaissance faciale Face ID même en portant un masque, en mars également. Un iPhone 14 et une Apple Watch Series 8 ne sont pas attendus avant la fin de l’année.