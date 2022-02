Vous pouvez désormais partager votre position en direct sur Snapchat

Les utilisateurs de Snapchat vont disposer d’un nouveau moyen de garder un œil sur leurs amis. La série d’ajouts de nouvelles fonctionnalités de Snapchat se poursuit : l’application sociale de partage de photos Snapchat a introduit la possibilité de partager votre position en direct avec d’autres personnes.

Cette fonctionnalité permettra un « système d’amis » et vous permettra de partager votre position en temps réel afin que d’autres personnes, et par « autres », Snapchat entend les amis et la famille, puissent en garder une trace.

Le nouveau partage de localisation en temps réel sur Snapchat est analogue à la fonction de localisation en direct de WhatsApp et même au fonctionnement de l’application Localiser sur iOS. La fonction Snapchat vous permettra de partager votre localisation avec d’autres personnes dans un délai allant de 15 minutes à 8 heures.

Pour répondre aux problèmes de confidentialité tels que le harcèlement, Snapchat a également ajouté la possibilité de mettre en pause le partage de la localisation. De plus, cette fonctionnalité n’est disponible que pour les amis communs et non pour toutes les personnes que vous ajoutez sur Snapchat. Il est également révélé que la fonctionnalité est désactivée par défaut, et que vous devrez l’activer manuellement pour lancer le partage de localisation en temps réel.

Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le profil d’un ami Snapchat et de trouver la nouvelle option « Localisation en direct ». Vous devez l’activer, décider de la période, et le tour est joué. Le statut de partage de la localisation en direct s’exécutera dans la discussion elle-même pour que l’ami puisse suivre votre position au cas où il ou elle voudrait s’assurer que vous ne prenez pas le mauvais chemin ou que vous rentrez chez vous sain et sauf après une soirée amusante.

Une extensions de Snap Map

La nouvelle fonctionnalité de partage de localisation en direct de Snapchat est une extension de la fonction Snap Map, qui permet aux gens de connaître votre emplacement. Mais, cette fonction était limitée à un emplacement approximatif et ne se rafraîchissait pas d’elle-même en arrière-plan. Snap Map permet également aux gens de décider quand ils veulent partager leur emplacement avec d’autres personnes.

Cette fonctionnalité vient s’ajouter à la possibilité de modifier le nom d’utilisateur, qui a récemment été annoncée par Snapchat.

En outre, Snapchat a annoncé qu’elle avait collaboré avec Its On Us, une organisation à but non lucratif qui aide à lutter contre le harcèlement sexuel sur les campus universitaires.