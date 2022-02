Voici les nouveaux Realme 9 Pro et Pro+ : nouveau design aux couleurs changeantes

Realme a finalement lancé le Realme 9 Pro et le 9 Pro+ en Inde dans le cadre de la dernière série Realme 9. Les smartphones succèdent aux smartphones Realme 8 et poursuivent leur conception de bon goût, leurs impressionnantes spécifications et leur prix abordable.

Le Realme 9 Pro+ est le plus haut de gamme et est livré avec un certain nombre d’éléments intrigants tels que le design Light Shift, une caméra principale Sony IMX766 de 50 mégapixels, un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement à 90 Hz, et plus encore.

Le smartphone est livré avec un design différent des smartphones Realme 8, mais apparenté au Realme GT Neo 2. Vous obtenez un bloc de caméra arrière avec deux objectifs, un petit objectif, et un flash LED. Il y a un panneau arrière texturé, qui peut passer du bleu au rouge sous différents angles si vous choisissez l’option de couleur Sunrise Blue. Les options de couleur Midnight Black et Aurora Green ne proposent pas ce schéma de changement de couleur.

L’appareil arbore un écran AMOLED poinçonné de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 90 Hz et est alimenté par le processeur Dimensity 920 de MediaTek, qui est présenté comme le SoC 5G le plus rapide dans ce marché. Celui-ci est associé au GPU Mali-G98. Le Realme 9 Pro+ est livré avec jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

Pour la partie photo, on retrouve une caméra principale de 50 mégapixels avec support OIS, une caméra ultra-large avec un champ de vision de 119 degrés, et une caméra macro de 2 mégapixels. La caméra frontale de 16 mégapixels est dotée de la technologie Clear Fusion Algorithm qui permet de prendre des selfies plus nets et plus clairs. La caméra principale devrait capturer davantage de lumière avec la technologie ProLight Imaging pour plus de détails et moins de bruit, en particulier dans des conditions de faible luminosité. Le smartphone est également livré avec Street Photography 2.0 (avec un mode d’exposition longue intelligent), et d’autres fonctionnalités dédiées à la photo.

Le Realme 9 Pro+ tire son énergie d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, qui offre un support à la charge rapide SuperDart Charge de 60 W. Elle est censée fournir une charge de 50 % en seulement 15 minutes. Le Realme 9 Pro+ fonctionne avec Realme UI 3.0 basé sur Android 12. En outre, il prend en charge le NFC, dispose d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran avec un moniteur de fréquence cardiaque, deux haut-parleurs stéréo, une prise audio de 3,5 mm, un moteur linéaire à axe X, un système de refroidissement à chambre à vapeur, un son Dolby Atmos, du Wi-Fi 6, et plus encore.

Realme 9 Pro : spécifications et caractéristiques

Le Realme 9 Pro a des spécifications relativement réduites par rapport à la variante Pro+. Il a également le même look, les mêmes options de couleur et se vante du même design Light Shift que son grand frère. Le smartphone arbore un écran poinçonné de 6,4 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le taux de rafraîchissement plus élevé est plus comme une consolation pour l’inclusion d’un panneau LCD.

Le processeur est également différent. Le Realme 9 Pro est alimenté par la plateforme mobile Snapdragon 695 de Qualcomm, et est équipé d’un maximum de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Il est également livré avec une extension de la mémoire vive jusqu’à 5 Go. Une autre différence se situe au niveau de la caméra. Il y a une caméra primaire de 64 mégapixels, ainsi qu’une caméra ultra-large et une caméra macro. La caméra selfie est la même que celle du 9 Pro+. Les caractéristiques de la caméra comprennent le mode Street Photography 2.0, le mode Nightscape amélioré, et plus encore.

Le smartphone dispose d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support pour la charge rapide de 33 W, ce qui est plus lent que ce que la variante Pro+ offre. Il fonctionne également sous Realme UI 3.0 basé sur Android 12. Le smartphone est livré avec le support 5G, un système de refroidissement liquide, une prise casque de 3,5 mm, et plus encore.

Prix et disponibilité

La série Realme 9 Pro se décline en plusieurs variantes de mémoire vive et de stockage et voici un aperçu de ce que sont leurs prix :

Realme 9 Pro+

6 Go de RAM +128 Go de stockage : 24 999 Rs

8 Go de RAM +128 Go de stockage : 26 999 Rs

8 Go de RAM +256 Go de stockage : 28,999 Rs

Realme 9 Pro

8 Go de RAM + 128 Go de stockage : 17 999 Rs

8 Go de RAM + 128 Go de stockage : 20 999 Rs

En outre, Realme a également annoncé qu’elle présentera la série Realme GT 2 à l’échelle mondiale lors du prochain événement MWC 2022, le 28 février. Elle a été lancée initialement en Chine récemment.