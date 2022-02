Carl Pei annonce un smartphone Android, pourrait-il s’agir du Nothing Phone (1) ?

Le fondateur de la marque technologique Nothing, Carl Pei, sait comment créer un buzz autour des produits qu’il construit. Dans une certaine mesure, le succès de OnePlus peut être attribué à son ex-cofondateur qui a lancé Nothing après s’être séparé du fabricant chinois de smartphones.

Après sa création au début de l’année 2021, la société Nothing de Carl Pei a donné le coup d’envoi de son voyage avec le lancement de ses écouteurs Nothing ear(1) (éditions limitées disponibles également). La société devait ensuite, selon les rumeurs, lancer son premier smartphone, probablement le Nothing Phone (1), au début de 2022, comme l’indiquait un précédent rapport.

Et maintenant, Carl Pei a officiellement annoncé un smartphone Android, possiblement le Nothing Phone (1), qui pourrait être équipé d’un processeur Snapdragon.

Carl Pei, le cofondateur de OnePlus et ancien dirigeant de la société, a récemment partagé un tweet suggérant que Nothing développe actuellement un smartphone. Le tweet de Pei disait « Back on Android », que vous pouvez vérifier ci-dessous. De plus, il a ensuite tagué le SVP et chef d’Android de Google, Hiroshi Lockheimer, en disant « Android 12 est sympa ! ».

Back on Android – Carl Pei (@getpeid) February 15, 2022

À la suite de ce tweet, le compte Twitter officiel Android a répondu au tweet de Pei. Ils ont écrit : « Nous avons beaucoup de choses à rattraper Carl » suivi d’un emoji clin d’œil. De plus, le compte officiel Snapdragon a répondu au tweet d’Android par une image représentant un partenariat entre trois entités. Vous pouvez la vérifier ci-dessous.

Maintenant, tous ces tweets font clairement allusion à un appareil à venir de Nothing qui pourrait être le Nothing Phone (1), si ce n’est un casque alimenté par Android avec une puce Snapdragon. Ce serait bizarre ! Pei a même retweeté un croquis conceptuel fait par un fan d’un smartphone de la marque Nothing avec deux caméras et une bobine de charge sans fil. Cependant, il convient de mentionner qu’à part cela et les tweets ci-dessus, toutes les entreprises n’ont encore rien révélé (jeu de mots) sur l’appareil.

On l’attend avec impatience !

Tout ce que nous savons, c’est que l’appareil fonctionnera sur la plateforme Android de Google et serait équipé d’un chipset Snapdragon. Il est possible que l’appareil soit équipé de la dernière puce Snapdragon 8 Gen 1 et qu’il soit livré avec des spécifications de haut niveau. Et si Nothing décide de rendre l’arrière du smartphone transparent, comme ses uniques écouteurs ear(1), il pourrait décoller sur le marché.

En février 2021, Nothing a acquis Essential, la société de smartphones aujourd’hui disparut, et Carl Pei a précisé que Nothing continuera à se concentrer sur les accessoires audio et les produits pour la maison connectée. Cependant, la société pourrait également avoir acquis les brevets, les marques déposées et autres concernant la gamme de smartphones d’Essential. Tout cela pourrait être utilisé dans ce prochain smartphone.