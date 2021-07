Les écouteurs Nothing Ear 1 s’attaquent aux AirPods Pro pour 99 euros

Les premiers écouteurs de Nothing, les Nothing Ear 1, coûteront 99 euros, et seront dotés d’une fonction d’annulation active du bruit (ANC), a déclaré le fondateur de la société, Carl Pei, à TechCrunch. Chaque écouteur sera équipé de trois micros pour permettre l’ANC, indique la société, et sera commercialisé initialement en France, en Inde, en Europe et en Amérique du Nord après leur annonce le 27 juillet.

Pei a quitté OnePlus, la société qu’il a cofondée avec Pete Lau, à la fin de l’année 2020. Nothing est la nouvelle société qu’il a créée l’année dernière, en mettant l’accent sur la transparence : cela a suffi pour attirer l’attention d’une liste d’investisseurs de premier plan, dont Tony Fadell, Steve Huffman et Casey Neistat.

Nothing utilise l’annulation du bruit des Ear 1 pour positionner les écouteurs comme un concurrent des AirPods Pro d’Apple à 279 euros. Cependant, la suppression du bruit est de plus en plus courante sur les écouteurs sans fil de milieu de gamme. Cependant, il y a encore beaucoup d’écouteurs sans annulation du bruit à ce niveau de prix, comme les Pixel Buds A-Series de Google, récemment sortis.

Le fondateur de Nothing a également profité de l’interview de TechCrunch pour préciser pourquoi l’entreprise a décidé d’acquérir la marque Essential. « [A] vant que nous nous appelions Nothing, “Essential” était l’un des noms auxquels nous réfléchissions, en interne », a déclaré Pei à TechCrunch.

« C’est donc pour cette raison que nous avons acquis la marque. Nous n’avons pas l’intention de faire quoi que ce soit avec Essential ». Le fabricant de smartphones, qui a été lancé par le créateur d’Android Andy Rubin après son départ de Google, a fermé ses portes au début de 2020 après avoir sorti un seul smartphone.

La transparence est la clé

Le lancement des Nothing Ear 1 aura lieu le 27 juillet, à 13 heures, heure française. L’événement de lancement des Ear 1 devrait se dérouler uniquement en ligne et un flux en direct sera disponible — mais nous attendons la confirmation de Nothing à ce sujet. Pour l’instant, vous pouvez vous inscrire pour recevoir des notifications sur le site Web de Nothing.

Hormis le fait qu’ils seront équipés d’une fonction d’annulation du bruit, nous savons très peu de choses sur les Nothing Ear 1. La société a récemment posté une image intrigante sur Instagram, qui, selon elle, est un gros plan des écouteurs — bien que nous ayons du mal à y voir clair. Il semble que les écouteurs seront fabriqués dans un matériau transparent, ce qui n’est pas quelque chose que nous avons vu auparavant.