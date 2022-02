by

Votre Steam Deck sera plus facile à réparer, grâce à ce partenariat avec iFixit

De nombreux ordinateurs de poche pour PC de jeu ont été lancés ces dernières années, mais le Steam Deck de Valve pourrait bien devenir celui qui révolutionnera véritablement ce marché. En plus de sa marque forte, son prix le rend plus accessible que d’autres concurrents qui rivalisent avec les ordinateurs portables en termes de puissance et de coût. Cependant, aujourd’hui, il semble que le Steam Deck présente un avantage supplémentaire qui rassurera les joueurs qui investiront dans une relation à long terme avec l’appareil.

Après avoir annoncé la publication des fichiers CAO de sa nouvelle Steam Deck, Valve a également révélé son partenariat avec iFixit pour la vente de pièces de rechange pour le PC de jeux portable.

Auparavant, Valve avait promis que les utilisateurs seraient en mesure de réparer leur console Steam Deck, et ce récent partenariat semble tenir cette promesse. Selon la publication officielle sur le blog de Steam : « Aujourd’hui, nous annonçons que iFixit sera l’un des vendeurs autorisés de pièces de rechange pour Steam Deck — ainsi que de pièces de rechange pour les produits Valve Index VR ».

Valve a effectivement devancé le démontage habituel d’iFixit en publiant le sien assez tôt dans le processus de production. Sans surprise, cette vidéo de démontage n’est pas allée jusqu’au bout et comprenait une série d’avertissements sur les conséquences désastreuses si vous décidez d’ouvrir l’appareil par vous-même. Tout aussi peu surprenant est le fait qu’aucune de ces conséquences ne se soit produite lors de l’opération plus approfondie d’iFixit.

La bonne nouvelle est que le Steam Deck s’est avéré être assez facile à ouvrir. Mieux encore, la plupart des pièces sont modulaires et facilement remplaçables. Les composants et même les câbles sont clairement étiquetés, comme si Valve avait intentionnellement fait en sorte que les techniciens puissent facilement démonter cette machine.

De bonnes, et une mauvaise nouvelle

Parmi les autres détails importants, citons le SSD M.2 facilement remplaçable, ce que de nombreux ordinateurs portables ne proposent même pas. La carte mère n’est pas le monstre tout-en-un qu’elle est sur la plupart des appareils portables comme les smartphones et les ordinateurs portables.

Cela signifie que vous pouvez effectuer de nombreux réparations et remplacements sans avoir à remplacer la carte mère dans le processus, à l’exception du port USB-C et de l’emplacement pour carte micro SD, qui sont soudés sur la carte mère.

Cependant, il y a de mauvaises nouvelles, car iFixit indique que retirer la batterie en forme de L du Steam Deck est une énorme douleur, même pour les experts. Les bricoleurs qui tentent de la retirer eux-mêmes risquent d’endommager l’écran si de l’alcool isopropylique est utilisé pour décoller l’adhésif. Ceci, explique l’équipe, est dû à la présence de trous dans le châssis. Ce qui aurait pu être un score presque parfait s’est retrouvé à seulement 7 sur 10 sur le tableau de réparabilité d’iFixit.

Une vidéo de démontage

iFixit a également posté une vidéo de démontage du Steam Deck, qui se veut une version plus approfondie de celle que Valve a elle-même publiée il y a quelque temps. En utilisant une radiographie en 3D fournie par Creative Electron, iFixit a appris comment démonter complètement la batterie, les sticks, le SSD, le touchpad, et plus encore.

Le premier lot de Steam Deck sera lancé le 25 février. Les personnes qui ont réservé un système auront trois jours pour acheter à partir de la réception de l’e-mail avant que leur précommande ne soit transmise à la personne suivante dans la file d’attente.