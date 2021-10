Steam Deck : comment démonter le PC de jeu portable de Valve ?

Le Steam Deck de Valve est un PC de jeu portable doté d’un écran de 7 pouces, de contrôleurs de jeu intégrés, d’un processeur AMD personnalisé avec des graphiques RDNA 2, et d’un prix de départ de 419 euros, ce qui fait du Steam Deck l’un des appareils les plus abordables de sa catégorie.

Mais le modèle d’entrée de gamme ne dispose que de 64 Go de stockage eMMC, ce qui signifie que vous devez payer 549 euros ou plus pour obtenir une version dotée d’un disque dur PCIe NVMe plus rapide et de plus grande capacité. La bonne nouvelle est qu’une nouvelle vidéo de Valve montre exactement comment ouvrir le Steam Deck et ajouter ou mettre à niveau un SSD. La mauvaise nouvelle est que Valve vous recommande vivement de ne pas le faire, car le risque d’endommager votre appareil est élevé.

Contrairement à la plupart des entreprises qui déconseillent l’ouverture de votre matériel, Valve fait remarquer qu’une fois que votre Steam Deck est arrivé, il vous appartient et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais, l’entreprise précise également que la garantie ne couvre pas les dommages causés si vous ouvrez le châssis pour effectuer des réparations ou des mises à niveau et que quelque chose ne va pas.

Le Steam Deck est un appareil compact avec beaucoup de composants entassés dans un petit espace, et la société note qu’une fois que vous avez ouvert le boîtier, vous affaiblissez immédiatement son intégrité structurelle, ce qui le rend moins résistant aux chutes.

En ce qui concerne les mises à niveau du SSD, la société note que le remplacement du SSD par une version standard présente de nombreux potentiels problèmes :

Consommation d’énergie : si le SSD tiers consomme plus d’énergie que celui utilisé par Valve, cela pourrait entraîner une surchauffe et/ou une diminution de l’autonomie de la batterie

Interférences électromagnétiques : le SSD est situé très près du module sans fil, et Valve a testé le SSD qu’elle utilise pour s’assurer qu’il n’y a pas d’interférence avec le WiFi et le Bluetooth. Cela peut ne pas être vrai pour tous les SSD tiers

Mécanique : il y a des composants sur la carte mère sous le SSD, et il est possible qu’un SSD différent puisse interférer avec ces composants, en particulier lorsque le Steam Deck vibre

Assemblage : L’une des vis qui maintient la protection du SSD en place est également utilisée pour le module thermique au-dessus du processeur AMD, donc la retirer pourrait affecter le refroidissement

Un SSD pas « standard »

Le Steam Deck utilise également un SSD M.2 2230, qui est inhabituellement petit et rare. Il n’y a donc pas autant d’options tierces pour ce type de stockage que si la société utilisait un disque M.2 2280 (la taille la plus courante dans les ordinateurs portables). Il est intéressant de noter que même le Steam Deck à 419 euros avec un stockage eMMC utilise un connecteur M.2, donc si vous ne tenez pas compte de tous les avertissements de la société et ouvrez le châssis, vous devriez être en mesure de mettre à niveau ce modèle en ajoutant un SSD.

Valve a également utilisé certains composants personnalisés, ce qui signifie que même si vous parvenez à ouvrir le boîtier, vous ne pourrez peut-être pas effectuer facilement des réparations. Les sticks analogiques, par exemple, font partie d’un ensemble comprenant une carte, un stick et un capuchon, et le seul remplacement officiellement compatible sera le même type de stick.

La société indique qu’elle indiquera éventuellement aux clients où ils peuvent acheter des composants de remplacement, notamment des sticks et des disques SSD, même si Valve recommande uniquement aux experts d’effectuer des réparations ou des mises à niveau.