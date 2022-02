Le navigateur Opera autorise désormais les adresses Web réservées aux emojis

Bien que beaucoup le considèrent comme l’outsider de la course aux navigateurs, Opera est en fait l’un des meilleurs choix sur le marché des navigateurs Web, et les améliorations que l’application reçoit régulièrement en font également une solution solide à long terme.

Cette fois-ci, les responsables d’Opera ont décidé de mettre en place un support pour une fonctionnalité plutôt inhabituelle : les adresses en mode emojis. Cette activation permet « d’apporter un nouveau niveau de créativité à l’Internet ».

Si vous n’avez jamais entendu parler d’une telle chose, sachez qu’elle existe et que Opera veut être le premier navigateur au monde à la prendre en charge. Et grâce à un partenariat avec Yat, la société qui rend possibles les URL de sites Web en emoji-only, Opera apporte cette fonctionnalité aux utilisateurs sur toutes les plateformes de bureau prises en charge.

« Ce partenariat marque un changement de paradigme majeur dans la façon dont l’Internet fonctionne », déclare Jorgen Arnesen, vice-président exécutif chargé des services mobiles chez Opera. « Cela fait presque 30 ans que le World Wide Web a été lancé auprès du public, et il n’y a pas eu beaucoup d’innovation dans l’espace des liens Web : les gens incluent toujours des .com dans leurs URL. Grâce à l’intégration de Yat, les utilisateurs d’Opera peuvent se passer de .com ou même de mots dans leurs liens et utiliser des emojis pour être dirigés vers des sites Web. C’est nouveau, c’est plus facile et plus amusant ».

Opera considère cette nouvelle fonctionnalité comme une étape majeure vers un Web moderne, car l’entreprise explique que son application a toujours été le fer de lance de l’adoption des capacités nouvelle génération. Les pages Yat sont des domaines uniques générés lorsque quelqu’un achète une chaîne d’emojis (qui s’appelle elle-même un Yat). Le propriétaire d’un Yat peut créer un NFT de sa chaîne d’emoji, et la société prévoit de permettre aux utilisateurs de connecter leurs Yats aux paiements électroniques.

Vers le « Web moderne »

Avec Yat, Opera prévoit de cibler une base d’utilisateurs croissante qui s’appuie sur les emojis pour tout ce qui est en ligne. « Avec plus de 90 % des 4,6 milliards d’internautes dans le monde qui utilisent des emojis pour s’exprimer, l’intégration de Yats par Opera débloque un nouveau moyen facile pour les gens d’être présents sur le Web. L’intégration porte autant sur la fonctionnalité que sur l’expression. Au lieu de taper de nombreux caractères alphanumériques dans une URL, les utilisateurs d’Opera ont la possibilité de s’exprimer sur le Web », explique le site.

La nouvelle version d’Opera, qui prend en charge les adresses réservées aux emojis, peut être téléchargée dès maintenant.