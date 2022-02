Apple Touch ID ne reviendra pas ? iOS 15.4 révèle qu’Apple se concentre sur Face ID

Les rumeurs concernant la suppression du Touch ID ont commencé après le début de la pandémie mondiale de la COVID-19. Certains consommateurs trouvent cette fonction de reconnaissance d’empreintes digitales assez efficace, car elle fonctionne de manière très simple et rapide. Cependant, le géant à la pomme croquée envisage maintenant d’utiliser la technologie Face ID, car elle est plus sûre que la technologie Touch ID. Avec Face ID, il vous suffit de regarder l’écran de votre iPhone. Après cela, il s’ouvrira automatiquement.

