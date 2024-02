MWC 2024 : Lenovo a collaboré avec iFixit pour faciliter la réparation de certains ThinkPad

Au Mobile World Congress (MWC) 2024 à Barcelone, Espagne, Lenovo a dévoilé les dernières mises à jour de sa série ThinkPad, mettant en lumière des innovations notables dans les domaines de la durabilité et de l’accessibilité. Parmi les nouveaux modèles présentés, on trouve le ThinkPad T14 Gen 5, le ThinkPad T14s Gen 5 et le ThinkPad T16 Gen 3.

Ces dernières années, le Lenovo ThinkPad s’est éloigné de ses racines favorisant les mises à niveau. Cependant, les tout nouveaux ThinkPad T14 Gen 5 et T16 Gen 3 ont été conçus avec un objectif clair : offrir un design plus réparable et plus évolutif. Ces ordinateurs portables seront également accompagnés de guides de réparation officiels et de pièces de remplacement facilement accessibles.

Comme les ordinateurs portables d’antan, les nouveaux ThinkPad T14 Gen 5 et T16 Gen 3 proposent un design DIMM entièrement enfichable pour faciliter les mises à niveau de la RAM. Les clients peuvent retirer et remplacer le SSD ou le WWAN pour augmenter le stockage ou bénéficier d’une connectivité sans fil de nouvelle génération, et comme la batterie utilise un connecteur sans câble, même les utilisateurs les plus prudents devraient pouvoir remplacer la batterie en toute sécurité. Des indicateurs visuels sont imprimés à côté de ces composants pour aider aux réparations ou aux mises à niveau, bien que Lenovo fournisse également des guides détaillés à cet effet.

Lenovo a consulté l’équipe iFixit Solutions lors de la conception des ThinkPad T14 Gen 5 et T16 Gen 3. Fait intéressant, ces deux ordinateurs portables ont déjà reçu une note de réparabilité de la part d’iFixit : 9,3 sur 10. Cela représente une nette amélioration par rapport à la note de 7 sur 10 que le T14 Gen 3 avait reçue il y a quelques années (le modèle Gen 4 n’avait pas été examiné par iFixit).

Kyle Weins, PDG d’iFixit, affirme que les nouveaux ordinateurs portables représentent « un grand pas en avant pour Lenovo et pour l’industrie technologique ». Cependant, le T14 Gen 5 et le T16 Gen 3 ne sont que deux produits dans une gamme beaucoup plus large. Les deux ordinateurs portables ont été dévoilés au MWC 2024, où ils ont été rejoints par le X12 Detachable Gen 2, le ThinkBook 14 2-en-1 Gen 4 et d’autres produits moins réparables.

Une grosse ambition pour 2025

Lenovo affirme que 80 % de ses produits seront réparables par l’utilisateur d’ici 2025. C’est un objectif ambitieux, mais certainement réalisable.

Concernant les spécifications techniques, les T14 Gen 5 et T16 Gen 3 utilisent tous deux la dernière plateforme Core Ultra d’Intel et s’appuient sur des graphiques intégrés. Les clients peuvent configurer ces ordinateurs portables avec 64 Go de RAM DDR5, 2 To de stockage PCIe, des écrans OLED, une connectivité Wi-Fi 7 et une connectivité 5G ou 4G LTE. Lenovo propose également le T14 Gen 5 avec des processeurs AMD Ryzen série 8040, bien que les ports Thunderbolt 4 de la configuration AMD soient rétrogradés en USB-C.

Les ThinkPad T14 Gen 5 et T16 Gen 3 seront lancés en avril. Le prix du T14 Gen 5 basé sur Intel commence à 1 199 dollars, bien qu’une version AMD de l’ordinateur portable soit disponible pour seulement 949 dollars. Le plus grand T16 Gen 3 commence à 1 219 dollars.