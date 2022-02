WhatsApp pour iOS redessine l’interface de la caméra et l’affichage des légendes

En outre, WhatsApp teste également quelques autres fonctionnalités telles qu’une nouvelle section Communautés, un lecteur multimédia global pour les utilisateurs mobiles et de bureau, les réactions aux messages, et bien d’autres encore. Nous espérons que toutes ces nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles pour le grand public.

Il permettra également aux utilisateurs de télécharger des médias d’une discussion WhatsApp donnée comme statut. Il s’agira d’une extension de la capacité actuelle qui permet aux utilisateurs de télécharger les photos ou les vidéos prises à partir de la caméra intégrée de WhatsApp comme statut. La fonctionnalité est encore en cours de développement, et il reste à voir quand elle sera introduite pour les utilisateurs iOS et Android.

Un autre changement à prévoir est la nouvelle icône de changement de caméra présente dans le coin inférieur droit. Cette option permet aux utilisateurs de passer de la vue de la caméra arrière à celle de la caméra avant, et vice-versa. On s’attend à ce que d’autres changements soient introduits pour la caméra WhatsApp, qui peuvent également arriver sur la version Android de l’application.

En plus d’une pléthore de nouvelles fonctionnalités que l’on voit WhatsApp tester (et qui peuvent faire leur entrée tôt ou tard), la plateforme de messagerie appartenant à Meta travaille maintenant sur une interface de caméra remaniée pour son application iOS . Voici un aperçu des nouveaux changements auxquels nous pouvons nous attendre.