L’horloge de la barre des tâches multi-écran de Windows 11 va revenir !

Si, comme moi, l’affichage de l’heure et de la date sur plusieurs écrans dans la barre des tâches de Windows 11 vous a manqué, vous serez heureux d’apprendre qu’il est de retour. Microsoft s’attaque enfin à l’un des plus gros problèmes de Windows 11, puisque la société a annoncé qu’elle se prépare à publier la mise à jour qui ramènera la date et l’heure dans la barre des tâches sur plusieurs moniteurs.

« Nous avons ajouté l’horloge et la date aux barres des tâches des autres moniteurs lorsque vous connectez d’autres moniteurs à votre appareil », peut-on lire dans les notes de mise à jour d’une nouvelle build de Windows 11 qui vient d’être diffusée aux testeurs du canal Release Preview.

Le retour de la date et de l’heure sur plusieurs moniteurs a été révélé pour la première fois dans une version preview de Windows 11 en décembre 2021. Aujourd’hui, Microsoft a annoncé qu’il l’apportait aux canaux previews Beta et Release. Cela signifie qu’elle sera disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 très prochainement. En général, les mises à jour Release Preview sont disponibles pour tous les utilisateurs après quelques jours.

Ce changement ne rend pas la barre des tâches parfaite dans Windows 11, car elle n’est pas encore tout à fait au niveau de Windows 10, mais c’est un grand pas dans la bonne direction. Parce que la barre des tâches est un élément essentiel de la façon dont nous interagissons avec nos PC, il est important que Microsoft s’y prenne bien.

Une autre fonctionnalité qui fait son apparition vers les versions Beta et Release est l’option de coupure rapide du son dans la barre des tâches, qui a précédemment été ajoutée au canal Dev. La mise à jour est également accompagnée de toutes sortes de corrections et de modifications qui ne changeront pas la façon dont vous utilisez Windows 11, mais qui sont tout de même agréables à voir.

Une grosse mise à jour attendue

Microsoft a déjà promis une mise à jour plus importante que d’habitude pour Windows 11 en février, et il semble qu’elle soit maintenant sur le point d’être déployée pour tout le monde. La mise à jour comprend également un aperçu public des applications Android pour Windows 11, des applications Notepad et Media Player redessinées, et un certain nombre d’autres améliorations de la barre des tâches. Le widget météo fera son retour dans la barre des tâches dans cette mise à jour. Vous serez également en mesure de partager rapidement l’écran d’une application ou d’une fenêtre spécifique depuis la barre des tâches, directement dans un appel Microsoft Teams.

Comme indiqué précédemment, Microsoft n’a pas révélé exactement quand cette dernière mise à jour de Windows 11 sera disponible pour tous, mais étant donné qu’elle est en Release Preview, ce ne devrait être qu’une question de jours avant qu’elle ne soit déployée à plus grande échelle. Microsoft prévoit maintenant de tester de nouvelles fonctionnalités expérimentales de Windows 11 tout au long de l’année 2022.