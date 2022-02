Zoom sur Mac peut vous enregistrer, même lorsque vous ne l’utilisez pas

Des utilisateurs de Zoom sur des appareils Mac signalent que le programme les enregistre secrètement par le microphone, même s’ils ne sont pas en cours d’appel.

Selon un rapport de TechRadar, plusieurs utilisateurs de Zoom sur Mac ont déclaré que l’application gardait leurs microphones allumés, même s’ils ne l’exécutent qu’en arrière-plan. En outre, le problème semble se limiter à tous les MacBook ou ordinateurs Mac utilisant la version native de l’application sur macOS Monterey.

De nombreuses plaintes d’utilisateurs indiquent comment la récente mise à jour visuelle d’Apple, qui permet aux gens de savoir quand une application ou un appareil accède à leur microphone ou à leur caméra, les a aidés à détecter le problème. Un point orange apparaît dans la barre de menus lorsque le microphone est utilisé (vert s’il s’agit de la caméra).

Les plaintes des utilisateurs ont apparemment commencé à affluer après la sortie initiale de macOS Monterey, écrit The Register. Zoom a également publié une mise à jour censée corriger le bug, mais plusieurs personnes ont déclaré que la mise à jour n’a jamais rien corrigé du tout.

Dans une communauté Zoom spécifique, un utilisateur a signalé que le point orange persistait après la mise à jour. Lorsqu’il a quitté l’application, il s’est rendu compte qu’il était en communication pendant deux heures, alors qu’il n’avait jamais utilisé l’application.

D’autres utilisateurs de Zoom sur Mac ont fait part de leurs inquiétudes sur Twitter, l’utilisateur Philipp Holly affirmant que le point orange est resté sur Mac malgré la mise à jour :

Experienced this myself. You can see the orange dot on Mac since the last update, that shows mic usage. I always exit zoom after I used it.

Also, Airpods doesn’t work properly after exiting a meeting, because they are still in bt mic mode (crappy music sound)

@Zoom fix it!

