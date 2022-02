Les smartphones non-Pixel recevront bientôt la thématisation d’Android 12

Les utilisateurs de Pixel peuvent découvrir le nouveau système de conception Material You de Google pour Android. Une nouvelle fonctionnalité leur permet de capturer la couleur principale du fond d’écran qu’ils ont sélectionné et de la faire saupoudrer dans le système d’exploitation lui-même. Si c’est quelque chose que vous voulez sur votre smartphone Android, mais que vous ne possédez pas un modèle Pixel, voici de bonnes nouvelles.

Android Central note que pour rendre l’expérience Android plus uniforme sur la plateforme, Google offrira le langage de conception Material You, y compris le système de thématisation des couleurs du fond d’écran, aux autres smartphones Android. Google a publié des images montrant le menu Gmail pour le Galaxy S22 de Samsung, le OnePlus 9 Pro, le OPPO Find X3 Pro, le Vivo iQOO 7 Legend, et le Xiaomi Mi 11 dans différentes teintes qui sont basées sur la couleur principale du fond d’écran utilisé.

Sous le nom de code « Monet », il y a eu des spéculations en septembre que le système de fond d’écran des Pixel serait disponible pour certains smartphones non-Pixel avec la mise à jour d’Android 12.1. La fonctionnalité utilise un algorithme d’extraction de couleurs pour déterminer les couleurs plus dominantes et moins dominantes trouvées sur le fond d’écran sélectionné.

Selon des spéculations plus récentes, les directives de conception Material You devraient être incluses dans la version Android 12L, qui devrait être lancée au milieu du mois prochain. Android 12 L est une version spéciale d’Android 12 conçue pour les appareils dotés d’écrans plus grands, tels que les tablettes et les appareils pliables, bien qu’elle soit également disponible pour les combinés.

Pour générer une couleur la plus proche de celle utilisée sur le fond d’écran sélectionné par l’utilisateur, un algorithme de génération de palette crée une palette de cinq couleurs qui se compose de 2 couleurs neutres, 3 couleurs d’accentuation et 12 nuances de la couleur Material.

Une bonne nouvelle ?

En théorie, les fabricants de téléphones pourraient toujours choisir de livrer des appareils Android 12 qui ne prennent pas en charge la thématisation dynamique, mais ils ne seraient alors pas en mesure d’inclure certaines des applications clés de Google, notamment le Google Play Store, Gmail, Chrome et Google Maps. Il est donc probable que la plupart des smartphones Android prendront en charge cette fonctionnalité à l’avenir.

Google a annoncé cette semaine, lors de l’annonce de la série Galaxy S22, que le thème de couleur Material You serait proposé sur les nouveaux modèles phares.