L’Apple Car pourrait intégrer un toit ouvrant perfectionné à opacité variable

« Un autre aspect des modes de réalisation divulgués est un véhicule qui comprend une fenêtre et une zone de translucidité variable définie sur la fenêtre. La zone de translucidité variable est contrôlable pour permettre le degré souhaité d’admission de lumière à travers la fenêtre. Un ensemble de panneaux mobiles est déplaçable entre une position fermée et une position ouverte », explique le brevet.

you might also like