Tout ce que Samsung a annoncé lors de son événement Galaxy Unpacked 2022

Lors du premier événement Galaxy Unpacked de Samsung pour 2022, la société a présenté une nouvelle gamme de smartphones Galaxy S22 : le Galaxy S22 et le Galaxy S22+. Samsung a également annoncé le Galaxy S22 Ultra avec un stylet inclus. Il s’agit essentiellement du successeur de la gamme Galaxy Note, autrefois très populaire.

Samsung affirme que le Galaxy S22 Ultra a un temps de réponse plus rapide pour le S Pen. Les autres changements sont un peu plus mineurs, notamment une légère refonte et une mise à niveau des capacités nocturnes de la caméra. Le Galaxy S22 et le S22+ sont également un peu itératifs, bien qu’ils soient les fleurons de la gamme Samsung. Ces smartphones sont très similaires aux modèles de l’année précédente, mais sont plus durables et disposent d’une meilleure capacité de mode portrait.

Enfin, il y a aussi une nouvelle tablette Android très puissante avec la Galaxy Tab S8 de Samsung — qui a une encoche. Voici ce que Samsung a annoncé.

Galaxy S22 Ultra, le successeur de la gamme Galaxy Note

Si le Galaxy S21 Ultra de l’année dernière, avec son écran de 6,8 pouces, avait l’air de devoir avoir de l’espace pour un stylet, c’est parce que Samsung y pensait déjà. Cette année, le Galaxy S22 Ultra est le nouveau Galaxy Note mais avec un temps de réponse encore meilleur à 9 millisecondes pour le stylet S Pen.

Le matériel photo est analogue au précédent modèle avec un capteur photo principal de 108 mégapixels, des téléobjectifs 3x et 10x, et un capteur ultra-large, mais la qualité en basse lumière et le mode portrait avec cartographie de profondeur sont améliorés. La prise de vue RAW est également maintenant disponible sur l’appareil, et celui-ci peut se charger rapidement à 45 W.

Le Galaxy S22 Ultra est proposé à partir de 1 259 euros avec 128 Go. Il est disponible dans une variété de couleurs (dont certaines sont exclusives à la boutique de Samsung) dans un nouveau design qui peut être un peu polarisant.

Galaxy S22 et Galaxy S22+, une mise à niveau plus modeste

Les Galaxy S22 et S22+ ressemblent beaucoup aux modèles Galaxy S21 sortants, mais ont de nouvelles couleurs assorties pour la bosse de la caméra et le châssis au lieu de couleurs contrastées.

La véritable amélioration physique vient de l’ajout d’un verre Gorilla Glass Victus Plus à l’avant et à l’arrière, au lieu du verre « Glastic » bon marché des précédents modèles de base. Les écrans sont respectivement de 6,1 et 6,6 pouces, avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels.

Les caméras sont meilleures, avec une meilleure image de nuit et un meilleur mode portrait. Le Galaxy S22 est proposé à partir de 859 euros, et la version Plus à partir de 1 059 euros — tous deux avec une capacité de 128 Go et 8 Go de RAM.

Samsung veut concurrencer l’iPad Pro avec sa série Galaxy Tab S8

La nouvelle Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung dispose d’un énorme écran OLED de 14,6 pouces et débute à 1 219 euros. Les modèles Galaxy Tab S8 de 12,4 pouces (Plus) et de 11 pouces ont des écrans à taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais le plus grand a maintenant un écran OLED.

Elles fonctionnent sous Android 12, notamment la dernière tentative de Samsung pour créer une meilleure expérience multitâche. Elles peuvent également se connecter à un PC Samsung en tant que deuxième écran. La Tab S8 de 11 pouces démarre à 769 euros, et le modèle Plus à 999 euros.

Google Duo permet de regarder en direct des vidéos YouTube avec des amis

Samsung a également poursuivi sa tendance à s’associer à Google pour lancer en premier des fonctionnalités sur ses smartphones. Cette fois, il s’agit de soirées de visionnage à distance pour YouTube dans le cadre de Google Duo et d’un essai de YouTube Premium.

Enfin, dans d’autres nouvelles concernant l’écosystème, Samsung a promis que le support de Google Assistant arriverait sur la Galaxy Watch 4, mais a seulement précisé que ce serait « bientôt ».

