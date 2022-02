Tag Heuer Connected Calibre E4 : de meilleures spécifications et un élégant modèle plus petit

Tag Heuer a officiellement présenté sa quatrième génération de smartwatches de luxe alimentées par Wear OS, la série Connected Calibre E4, offrant un processeur plus rapide et plus puissant, une plus grande autonomie, un affichage amélioré et des fonctionnalités logicielles supplémentaires. Tag Heuer ramène également la plus petite taille de 42 mm aux côtés de la version « standard » de 45 mm, que la société ne proposait pas à l’époque de la sortie de la série E3 en 2020.

De l’extérieur, la nouvelle Connected Calibre E4 de 45 mm a un design plus épuré que le modèle 2020, avec des boutons moins trapus et une couronne plus prononcée pour aider à naviguer dans la montre. Cependant, elle présente un design plus traditionnel, avec un verre saphir plat recouvrant l’écran OLED et une option titane plus onéreuse. En revanche, une variante de 42 mm est la plus élégante des deux, avec un boîtier plus fin et des bords plus minces qui s’intègrent parfaitement à l’écran sous un verre saphir bombé.

Toutefois, les deux montres bénéficient des améliorations internes plus importantes que Tag Heuer apporte à ses nouveaux modèles. Il s’agit notamment d’une mise à niveau vers le Snapdragon 4100+ de Qualcomm, le processeur de smartwatch le plus puissant de la société, de l’ajout du Bluetooth 5.0 (qui, selon Tag Heuer, permettra de synchroniser les données avec un smartphone deux fois plus rapidement que la génération précédente), et d’un altimètre (qui s’ajoute à l’accéléromètre, au cardiofréquencemètre, à la boussole et aux capteurs GPS existants).

Tag Heuer promet également une journée complète d’autonomie sur les deux modèles. La plus grande variante de 45 mm (avec sa plus grande batterie) est prévue pour une journée complète d’activité avec une heure de course et deux heures de marche ou cinq heures de suivi de golf. Le modèle de 42 mm, quant à lui, ne peut atteindre une autonomie d’une journée complète qu’avec une heure ou moins de suivi de course. Il existe également un nouveau chargeur, qui se fixe magnétiquement sur la montre et permet de l’afficher sur votre table de nuit lorsque vous la rechargez pendant la nuit.

D’autres améliorations logicielles ont également été apportées. Tag Heuer ajoute des séances d’entraînement guidées qui s’exécutent entièrement sur les smartwatches Connected avec la nouvelle mise à jour, ainsi qu’une variété de nouvelles interfaces de montre qui intègrent davantage de données à partir de choses comme la forme physique, les sports, la météo, et plus encore.

Deux problématiques : Wear OS et le prix

Malheureusement, la Connected Calibre E4 ne sera pas livrée avec Wear OS 3, la refonte de Google de son système d’exploitation dédié aux smartwatches qu’il collabore avec Samsung — à la place, elle sera livrée avec la plateforme Wear OS 2 existante, Tag Heuer promettant qu’une mise à niveau gratuite arrivera à l’avenir « lorsque la mise à jour sera disponible ».

Enfin, il y a un hic : le prix. Malgré le fait qu’il s’agisse de smartwatches, les modèles Connected Calibre E4 (comme leurs prédécesseurs) portent toujours les étiquettes de prix de la mode de luxe de Tag Heuer. Le modèle de 42 mm coûtera 1 950 CHF, soit environ 1 850 euros, tandis que celui de 45 mm commencera à 2 000 CHF (1 900 euros) pour un modèle en acier avec un bracelet en caoutchouc, à 2 200 CHF (2 085 euros) pour un modèle en acier avec un bracelet en acier, et à 2 450 CHF (2 320 euros) pour le modèle tout en titane.

Pour atténuer le choc, Tag Heuer poursuit son programme de mise à niveau, dans lequel les propriétaires d’anciennes smartwatches Connected peuvent les échanger contre un crédit sur le nouveau modèle, mais cela reste un prix élevé à payer pour une smartwatch qui sera probablement dépassée dans seulement deux ou trois ans.

La Tag Heuer Connected Calibre E4 sera disponible le 10 mars.