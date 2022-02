Le OnePlus Nord CE 2 5G en Inde le 17 février

La rumeur voulait que OnePlus lance un certain nombre de smartphones de la gamme OnePlus Nord en Inde. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle lancera le OnePlus Nord CE 2 5G, dont on parle depuis longtemps, le 17 février en Inde. OnePlus a également teasé le design de l’appareil par son message d’annonce officiel sur Twitter. CE est l’abréviation de « Core Edition », analogue aux appareils Galaxy FE ou « Fan Edition » de Samsung.

Le tweet, tout en révélant la date de lancement du Nord CE 2 5G, nous donne un aperçu de ce à quoi il ressemblera. Nous pouvons voir que le smartphone sera doté d’un design analogue à celui du OnePlus 9 et présentera une bosse de caméra disposée verticalement qui abritera deux grands boîtiers de caméra. Un petit boîtier de caméra avec un flash LED a également été repéré. Le design de la caméra arrière ressemble également au Realme GT Neo 2.

La vidéo de teasing montre également le smartphone avec le bouton de volume sur le côté gauche et le bouton d’alimentation sur le côté droit. Quant à la partie frontale, elle arborera très probablement un écran plat avec une caméra frontale logée dans un trou de l’écran. Si vous regardez de près, le Nord CE 2 5G n’est pas livré avec un curseur d’alerte, ce qui était également vrai pour son prédécesseur : le OnePlus Nord CE 5G, qui a été lancé en Inde l’année dernière.

Feb 17

Get notified now: https://t.co/hBeVO7w8ls pic.twitter.com/dPI0U8Rx3C — OnePlus India (@OnePlus_IN) February 10, 2022

Nous n’avons pas encore de détails officiels, mais il y a quelques rumeurs en plus. Il est spéculé que le OnePlus Nord CE 2 5G, qui est présenté comme quelque chose de « #ALittleMoreThanExpected », disposera d’un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un support pour un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il serait alimenté par un chipset Dimensity 900 de MediaTek, ce qui en ferait le deuxième modèle Nord à avoir un SoC MediaTek après le OnePlus Nord 2. Le smartphone pourrait être équipé de jusqu’à 8 Go de RAM et de jusqu’à 256 Go de stockage.

En outre, vous pouvez vous attendre à trouver trois caméras à l’arrière, y compris une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels, et une caméra macro de 2 mégapixels. Une caméra frontale de 16 mégapixels est également attendue. Une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support pour la charge rapide de 65 W peut également être sur la liste. Le smartphone fonctionnera très probablement sous OxygenOS 12, basé sur Android 12.

Un lancement en Inde pour commencer

Les détails supplémentaires comprennent un capteur d’empreintes digitales à l’écran, une prise audio de 3,5 mm, un port USB Type-C, un support 5G, et plus encore. Quant au prix, il pourrait être abordable. En outre, OnePlus a confirmé qu’elle sortira le OnePlus TV Y1S et le Y1S Edge aux côtés du Nord CE 2 5G. Il est confirmé que ces nouveaux téléviseurs connectés sont dotés d’un écran sans bords avec Gamma Engine, qu’ils fonctionnent sous Android TV 11, qu’ils disposent d’un mode de faible latence, et bien plus encore.

Des détails plus officiels sont prochainement attendus, étant donné que OnePlus a maintenant commencé à faire du teasing sur le nouveau smartphone Nord en Inde. Donc, restez à l’écoute pour plus d’informations.