La Galaxy Watch 4 de Samsung bénéficiera de quatre années de mises à jour Wear OS

Dans le cadre de l’annonce de sa gamme de smartphones Galaxy S22 et Galaxy Tab S8 à la Galaxy Unpacked, Samsung a également annoncé une nouvelle politique de mise à jour à la tête du marché Android. Il s’avère que cette politique s’étendra également à la Galaxy Watch 4, qui recevra des mises à jour Wear OS pendant les quatre prochaines années.

Dans l’article de blog officiel de Samsung concernant sa nouvelle politique de mise à jour d’Android, la société a offert un peu plus de contexte concernant la politique que ce que les documents originaux remis à la presse divulguaient. Elle a annoncé qu’elle s’engageait à établir une nouvelle norme pour les propriétaires de Galaxy, et que nombre de ses appareils les plus récents bénéficieront désormais de quatre ans de mises à jour du système d’exploitation.

Et, l’un des nouveaux détails est que Samsung applique cette politique, du moins pour les mises à jour majeures, à sa Galaxy Watch 4. À titre informatif, voici tous les appareils qui pourront bénéficier de quatre ans de mises à jour logicielles de Samsung (cinq ans de mises à jour de sécurité pour les smartphones et les tablettes) :

Série Galaxy S : Galaxy S22, S22+, S22 Ultra ainsi que Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE et les prochains appareils de la gamme S

Série Galaxy Z : Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 et les prochains appareils de la gamme Z

Série Galaxy A : les prochains appareils de la série A

Tablettes Galaxy : Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra et les prochains appareils de la série Tab S

Galaxy Watch : Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic et les prochains appareils de la série Galaxy Watch.

Samsung affirme que la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic pourront bénéficier des mises à jour Wear OS et One UI Watch pendant « jusqu’à » quatre ans. La politique s’appliquera également aux futurs wearables Samsung fonctionnant sous Wear OS.

Ce n’est pas vraiment une grande surprise, étant donné que les dispositifs Wear OS obtiennent historiquement des mises à jour pendant assez longtemps. Par exemple, la plupart des smartwatches qui fonctionnaient sous « Android Wear 2.0 » il y a quelques années ont fini par recevoir des mises à jour Wear OS, et certaines sont toujours prises en charge à ce jour.

Une excellente nouvelle !

Néanmoins, il est agréable de voir que Samsung a au moins fixé des attentes quant à la durée de prise en charge de la Galaxy Watch 4, même si le qualificatif « jusqu’à » impose une limite inhabituelle au wearable. Si l’on regarde la concurrence, l’Apple Watch Series 1 a été mise à jour pendant environ quatre ans après sa sortie, et la Series 2 a été mise à l’écart au même moment avec watchOS 7.

Jusqu’à présent, la Galaxy Watch 4 a été parmi les meilleures smartwatches équipées de Wear OS, et ce niveau de support logiciel ajoute également à sa grande valeur. Et cette nouvelle arrive juste après que Samsung ait publié une mise à jour importante et très utile pour la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic.