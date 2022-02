Twitter teste des vitesses de lecture vidéo ajustables

Dans un monde où tout va très vite, Twitter a commencé à tester des vidéos rapides. La plateforme de réseaux sociaux a révélé ce mercredi qu’elle testait actuellement des vitesses de lecture réglables pour le contenu vidéo, ainsi que pour les tweets vocaux publiés sur son service.

Pendant la période d’essai, certains utilisateurs sur Android et sur le Web pourront choisir parmi une gamme de vitesses, allant de 0,25 x pour une lecture plus lente à 2x pour une lecture plus rapide. Huit options de vitesse sont disponibles par incréments de 0,25 x.

Si vous êtes sélectionné pour participer à la phase de test, vous verrez une icône d’engrenage en haut de l’écran lorsque vous cliquerez sur une vidéo. Il vous suffira de l’effleurer pour faire apparaître les options de vitesse et sélectionner celle qui vous convient.

Twitter a annoncé le test dans un tweet comprenant une capture d’écran de la fonctionnalité telle qu’elle apparaîtra sur les appareils Android :

In 2x, 1x, 0.5x … now testing more options in playback speed for videos.

Some of you on Android and web will have different sets of playback speeds to choose from so you can slow down or speed up videos and voice Tweets. pic.twitter.com/OfGPf4F6Og

—Twitter Support (@TwitterSupport) February 8, 2022