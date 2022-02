Les Galaxy S22 et Galaxy Tab S8 pourraient bénéficier d’un support logiciel de 4 ans

Après que Samsung ait montré l’exemple en étendant la politique de mise à jour du système d’exploitation Android de deux à trois mises à jour majeures, la société semble vouloir recommencer à l’occasion de son événement Galaxy Unpacked 2022.

L’un des reproches que l’on fait aux smartphones et tablettes Android est qu’ils deviennent obsolètes au bout de deux ou trois ans. La raison en est que la plupart des fabricants d’Android mettent fin au support logiciel après cette période. Récemment, les choses ont évolué dans le bon sens et il semble que Samsung soit sur le point de passer à la vitesse supérieure avec la série Galaxy S22 et la série Galaxy Tab S8.

L’année dernière, Samsung a annoncé que les produits Galaxy lancés à partir de 2019 bénéficieraient d’au moins quatre ans de mises à jour de sécurité et que certains appareils d’entreprise seraient pris en charge pendant cinq ans avec des correctifs de sécurité. Avant cela, en 2020, elle avait annoncé que certains de ses smartphones, principalement des appareils phares, recevraient trois générations de mises à jour du système d’exploitation Android.

Selon un communiqué de presse qui a été divulgué hier par le célèbre informateur Evan Blass, les prochains Galaxy Tab S8 et Galaxy S22 de Samsung, ainsi que la gamme Galaxy S21 (y compris le S21 FE) et les Z Fold 3 et Flip 3 recevront quatre mises à jour du système d’exploitation et cinq ans de correctifs de sécurité. En d’autres termes, les Galaxy S22 et Tab S8 seront livrés avec Android 12, mais grâce à ce changement à venir dans la politique du firmware, ils devraient finalement être mis à jour vers Android 16 en 2025-2026. Et, bien sûr, en dehors de ces quatre mises à jour majeures du système d’exploitation Android, les appareils susmentionnés bénéficieront d’au moins cinq ans de mises à jour de sécurité.

Les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google bénéficieront également de cinq ans de mises à jour de sécurité, mais seulement de trois mises à jour d’OS. La mention honorable revient à OnePlus qui a annoncé en juillet de l’année dernière que tous les smartphones phares à partir du OnePlus 8 de 2020 recevront trois mises à jour d’OS et quatre ans de correctifs de sécurité.

Samsung fait mieux que Google !

Samsung se débrouille plutôt bien dans le domaine logiciel depuis un certain temps et bat souvent Google lorsqu’il s’agit de mises à jour de sécurité mensuelles. Son engagement supposé à offrir un support logiciel pour ses tablettes et ses smartphones plus longtemps augmentera encore son attrait dans ce domaine, mais l’entreprise devra travailler un peu plus dur pour éclipser Apple, qui envoie toujours des mises à jour du système d’exploitation à un iPhone de près de 7 ans.

Les nouveaux appareils de Samsung seront annoncés le 9 février.

Inutile de dire que ce changement prolongerait considérablement la durée de vie des nouveaux smartphones et tablettes Galaxy. Les clients de Samsung pourront rester à jour avec les fonctionnalités d’Android plus longtemps avant de penser à débourser plus d’argent pour passer à un smartphone ou une tablette plus récents. Ils auront toujours la possibilité d’effectuer une mise à niveau plus tôt, mais si Samsung ne leur force pas la main, c’est un gros avantage.