La mise à jour de la Samsung Galaxy Watch 4 pourrait vous aider à mieux dormir la nuit

Samsung ne devrait pas lancer une nouvelle smartwatch lors de son événement Galaxy Unpacked cette semaine, mais elle n’a pas oublié la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic. Samsung a annoncé aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour la gamme Galaxy Watch 4, et il semble qu’il y ait un peu de tout en termes de nouvelles fonctionnalités. Oh, et Samsung promet également une meilleure compatibilité des applications pour la nouvelle plateforme Wear OS.

Non seulement les montres de la série Galaxy Watch 4 obtiendront de nouvelles fonctions de composition corporelle présentées par le cadran de montre d’une célébrité familière, mais elles recevront également un coaching de sommeil destiné à aider les porteurs à mieux dormir. La gamme Galaxy Watch 4 sera également dotée d’une fonction d’entraînement par intervalles personnalisée qui semble plutôt pratique, Samsung promettant une meilleure prise en charge des applications Google et de l’écosystème Android dans les mois à venir.

Les nouvelles fonctions de composition corporelle seront en fait gérées par Centr, un programme de fitness dirigé par Chris Hemsworth. Il s’agit du même acteur que la plupart d’entre nous connaissent probablement sous le nom de Thor dans le Marvel Cinematic Universe. L’annonce de Samsung est plutôt vague sur la façon dont Centr fonctionnera sur la Galaxy Watch 4, indiquant seulement qu’il fournira des « informations sur la composition corporelle ». Il s’agit également d’une fonctionnalité premium, donc même si tout le monde aura droit à un essai gratuit de 30 jours pour Centr, après quoi vous devrez payer un abonnement mensuel pour continuer à l’utiliser.

En ce qui concerne les fonctionnalités qui ne sont pas liées à un abonnement, cette mise à jour ajoutera un entraînement par intervalles personnalisé pour les coureurs et les cyclistes. Les utilisateurs peuvent définir des paramètres spécifiques tels que la durée, la distance et le nombre de séries qu’ils souhaitent pour leur entraînement, et à partir de là, la Galaxy Watch 4 créera une routine d’intervalles comprenant des segments à haute et à basse intensité.

La fonctionnalité la plus intéressante de cette mise à jour est sans doute un programme de coaching du sommeil. Après avoir suivi le sommeil pendant une semaine et répondu à deux enquêtes sur le sommeil, la Galaxy Watch 4 attribuera aux utilisateurs l’un des 8 animaux symboles du sommeil que vous voyez dans l’image ci-dessus. Une fois que vous connaîtrez votre animal de sommeil, vous commencerez un « programme de coaching de quatre à cinq semaines », qui comprendra une variété de tâches et de directives de méditation pour finalement vous aider à mieux dormir. Sur le papier, du moins, cela semble être une bonne idée, il sera donc intéressant de voir si les utilisateurs de la Galaxy Watch 4 qui suivent le programme dans son intégralité déclarent mieux dormir.

De nouveaux bracelets à venir

Samsung indique également qu’elle lancera de nouveaux coloris de bracelet ainsi qu’un nouveau bracelet en tissu et un bracelet à maillons dans le courant du mois. Avec cette mise à jour, les utilisateurs de la Galaxy Watch 4 bénéficieront également de nouvelles options de couleurs et de polices pour le cadran de la montre. Bien que ce soit tout pour le contenu de cette mise à jour, Samsung indique que dans les semaines et les mois à venir, les utilisateurs seront en mesure de diffuser YouTube Music par WiFi, LTE ou l’application YouTube Music, tandis que Google Assistant se joindra également à la mêlée.

Le support de Google Assistant existera aux côtés de Bixby, vous pourrez donc choisir l’assistant virtuel que vous souhaitez utiliser. Alors que la prise en charge de YouTube Music et de Google Assistant arrivera plus tard, attendez-vous à ce que cette mise à jour soit lancée le 9 février — le même jour que Samsung prévoit d’organiser son prochain événement Galaxy Unpacked.

Les nouveaux bracelets seront lancés plus tard en février, bien que Samsung n’ait pas encore fourni une date de sortie spécifique.