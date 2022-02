Apple pourrait acquérir Peloton pour élargir ses initiatives en matière de fitness

by

Apple a mis l’accent sur le secteur de la santé avec ses produits, et maintenant, selon AppleInsider, la société pourrait chercher à élargir davantage les services de santé qu’elle fournit en acquérant éventuellement Peloton, la société qui produit des vélos et des tapis de course.

Selon Wedbush Research, si Apple décide d’acquérir Peloton, il s’agirait d’un « coup stratégique majeur », car cela permettrait de dynamiser les services de santé et de fitness d’Apple.

À l’heure actuelle, Peloton semble avoir arrêté la production de vélos et de tapis de course en raison de l’intérêt décroissant des consommateurs et, de ce fait, la société serait devenue une cible d’acquisition.

Jusqu’à présent, il a été rapporté que Amazon envisageait d’acheter la société de fabrication d’équipements de fitness, mais maintenant, les analystes Daniel Ives et John Katsingris de Wedbush ont écrit une note interne aux investisseurs selon laquelle Apple pourrait être l’un des potentiels acheteurs de Peloton. Les analystes affirment que l’acquisition de la société d’équipements de fitness pourrait servir Apple et catalyser les « initiatives agressives de Cupertino en matière de santé et de fitness au cours des prochaines années ».

À l’heure actuelle, Peloton compterait 2,8 millions d’abonnements payants et occuperait un créneau concurrentiel très particulier. Il semble que l’achat de la société représenterait un risque pour le modèle commercial d’Apple, son segment santé et ses projets.

Une stratégie qui a du sens

D’un autre côté, Apple pourrait utiliser ses stratégies de santé Fitness et Apple Watch pour tirer parti des services de Peloton, ce qui pourrait avoir pour effet d’enrichir considérablement les initiatives de soins de santé qu’elle propose à ses utilisateurs.

Comme beaucoup d’entre vous le savent sans doute, Apple propose depuis peu de nombreuses initiatives dans le domaine du soin. Une telle acquisition pourrait donc élargir le spectre des services proposés par la société. Selon les analystes, Peloton s’intègrera également très bien dans l’écosystème d’Apple. D’autres prétendants possibles à l’achat de Peloton sont Amazon, Nike, et potentiellement Disney.