Lancement du Galaxy S22 : ce que nous attendons du Galaxy Unpacked 2022

L’un des plus grands événements de lancement de smartphones de l’année est proche, puisque l’événement Galaxy Unpacked 2022 de Samsung a lieu ce mercredi 9 février, et nous nous attendons à ce que le flagship Galaxy S22 y soit dévoilé.

Mais ce n’est pas tout ce que nous nous attendons à voir. Ci-dessous, vous allez retrouver toutes les autres apparitions probables, y compris les tablettes et un invité musical majeur.

En bref, c’est un événement qui devrait valoir la peine d’être suivi, alors une fois que vous aurez lu cet article, il faudra noter le 9 février à 16 heures dans votre agenda

La série Galaxy S22

Galaxy S22

La série Galaxy S22 sera bien sûr la vedette du spectacle, et nous savons probablement déjà presque tout sur eux, grâce à de nombreuses fuites. Le Galaxy S22 standard aurait donc un écran AMOLED plat de 6,1 pouces d’une résolution de 2 340 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une coque arrière en verre, mais un design analogue à celui du Galaxy S21, une caméra principale de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels (offrant un zoom optique 3x).

Le Galaxy S22 serait également équipé d’un chipset Exynos 2200 ou Snapdragon 8 Gen 1, le second étant destiné aux États-Unis et le premier à la plupart des autres régions, comme la France.

La mémoire vive pourrait être de 8 Go, et l’on pense qu’il y aura 256 Go de stockage (mais il pourrait y avoir d’autres configurations). La batterie est apparemment de 3 700 mAh avec un support de la charge de 25 W, et les couleurs du Galaxy S22 comprendront probablement le blanc, le noir, l’or rose et le vert.

Nous avons même une idée du prix, qui est susceptible d’être soit le même ou très analogue à celui du Galaxy S21, soit 849 euros, tandis que la date de sortie réelle du smartphone pourrait être le 11 mars — avec des précommandes ouvertes le 9 février.

Galaxy S22+

Le Galaxy S22+ — que nous nous attendons également à voir — semble très similaire au Galaxy S22 standard jusqu’à présent, juste avec un plus grand écran de 6,6 pouces et une plus grande batterie de 4 500 mAh avec une charge plus rapide de 45 W.

Sinon, les spécifications divulguées sont à peu près les mêmes que celles ci-dessus, bien que le prix sera bien sûr plus élevé, mais probablement analogue au prix de départ de 1 049 euros du Galaxy S21+. Attendez-vous aux mêmes dates de précommande et de sortie que pour le Galaxy S22.

Galaxy S22 Ultra

Alors que la gamme Galaxy S22 dans son ensemble sera probablement le principal centre d’intérêt de l’événement Galaxy Unpacked 2022, le Galaxy S22 Ultra sera probablement la véritable star, car si les fuites sont exactes, Samsung a mis le plus d’efforts dans ce smartphone, offrant quelque chose qui est très différent de son prédécesseur ou du reste de la gamme.

Il est probable qu’il aura un design complètement différent — moins incurvé, et plus proche d’un Galaxy Note que d’un traditionnel Galaxy S. Les comparaisons avec le Galaxy Note ne s’arrêtent pas là non plus, car les fuites indiquent que le smartphone sera livré avec un stylet S Pen, et aura même un emplacement pour le loger.

En ce qui concerne les spécifications, le Galaxy S22 Ultra disposerait d’un écran AMOLED incurvé de 6,8 pouces d’une résolution de 3 080 x 1 440 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une caméra principale de 108 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels, d’un téléobjectif de 10 mégapixels (offrant un zoom optique 3x), et d’un périscope de 10 mégapixels (avec un zoom optique 10x).

Il y aurait également une caméra de 40 mégapixels à l’avant, et alors que le S22 Ultra devrait avoir le même chipset que le reste de la gamme (soit un Snapdragon 8 Gen 1 ou un Exynos 2200, selon la région), il sera apparemment livré avec jusqu’à 1 To de stockage et jusqu’à 16 Go de RAM. La batterie serait également plus importante, à 5 000 mAh (avec une charge de 45W), et les couleurs pourraient également différer : noir, blanc, bordeaux et vert.

Quant au prix, il pourrait être similaire à celui de son prédécesseur, soit environ 1 249 euros et plus. La date de sortie du Galaxy S22 Ultra pourrait toutefois être plus précoce que les autres, puisqu’elle serait prévue pour le 25 février. Cela dit, nous avons entendu ailleurs que les stocks du Galaxy S22 Ultra pourraient être extrêmement limités dans un premier temps, donc vous pourriez encore avoir à attendre un certain temps.

La série Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8

Même si vous n’êtes pas sur le marché pour un nouveau smartphone, Samsung pourrait avoir quelque chose pour vous à son événement Unpacked, car la firme sud-coréenne aurait également prévu de dévoiler la gamme de tablettes Galaxy Tab S8. Il s’agit des tablettes phares de Samsung — essentiellement l’équivalent en tablettes de la gamme Galaxy S — et comme pour la gamme Galaxy S, nous en attendons trois, mais commençons par le modèle standard.

Selon les fuites, la Galaxy Tab S8 aura probablement un écran LCD de 11 pouces d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Snapdragon 8 Gen 1, une batterie de 8 000 mAh avec une charge de 45 W, un emplacement pour carte micro SD et un S Pen dans la boîte.

Il serait également doté de caméras arrière de 13 et 5 mégapixels, d’une caméra frontale de 8 mégapixels, de 8 Go de RAM, d’une capacité de stockage pouvant atteindre 256 Go et, en option, d’une connectivité 5 G. Il pourrait être proposé dans les coloris argent, or rose et gris, et son prix débutera à 749 €.

Galaxy Tab S8+

La Galaxy Tab S8+ débarquera probablement aussi le 9 février, et devrait être un petit cran au-dessus de la Tab S8 standard. Les fuites indiquent un écran AMOLED de 12,4 pouces d’une résolution de 2 800 x 1 752 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Snapdragon 8 Gen 1, une batterie d’une capacité de 10 090 mAh avec une charge de 45 W, un emplacement pour carte micro SD, un stylet S Pen, des caméras arrière de 13 et 5 mégapixels, une caméra frontale de 8 mégapixels, 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, et en option la 5G.

Elle est donc en grande partie identique à la Tab S8 standard, à l’exception d’un écran et d’une batterie plus grande, et d’un écran AMOLED plutôt que LCD. Les couleurs disponibles seraient également les mêmes (argent, or rose et gris), et le prix de départ serait de 949 euros.

Galaxy Tab S8 Ultra

Cette année semble être l’année des modèles Ultra pour Samsung, car en plus du Galaxy S22 Ultra qui est probablement la star de la gamme S22, la Galaxy Tab S8 Ultra est un ajout complètement nouveau à la sélection de tablettes de Samsung, car il n’y avait pas de version Ultra pour la gamme Galaxy Tab S7.

Alors que signifie ce surnom ? Plus grande et meilleure, essentiellement. La Galaxy Tab S8 Ultra aurait un écran AMOLED de 14,6 pouces d’une résolution de 2 960 x 1 848 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Snapdragon 8 Gen 1, une batterie de 11 200 mAh avec une charge de 45 W, un emplacement pour carte micro SD, un stylet S Pen, des caméras de 13 et 5 mégapixels à l’arrière, et aussi une caméra frontale à double lentille, avec des capteurs de 8 et 5 mégapixels.

En outre, la Galaxy Tab S8 Ultra aurait jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage et, en option, la 5G, et serait uniquement disponible en gris.

Donc, si les rapports sont exacts, vous obtenez un écran plus grand et de plus haute résolution, une plus grande batterie, plus de RAM, plus de stockage, et une caméra frontale supplémentaire sur la Galaxy Tab S8 Ultra.