Voici toutes les spécifications et les prix de la Galaxy Tab S8 de Samsung

Quant à la Tab S8, son écran TFT est évidemment beaucoup moins noble que les modèles Plus et Ultra, mais c’est exactement la stratégie adoptée par Samsung pour le duo de tablettes Tab S7, de sorte que ce n’est pas une surprise. Le reste des spécifications sont tout aussi peu surprenantes.

Non, cette information n’est techniquement pas gravée dans le marbre, provenant de revendeurs tiers plutôt que de Samsung elle-même, mais il n’y a aucune chance que lesdits revendeurs aient simplement inventé cette information, qui se trouve également être parfaitement en phase avec ce que de nombreuses sources de confiance ont précédemment rapporté. En bref, ce sont certainement les spécifications finales, officielles et presque complètes des Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra :

Roland Quandt semble fournir toutes les informations nécessaires sur les prix de la série Galaxy Tab S8, au moins en ce qui concerne les marchés européens comme la France. Sans plus attendre, voici combien chaque configuration de Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra devrait coûter sur le vieux continent :

Bien sûr, Samsung pourrait ne pas être très heureuse de voir tous ses secrets sur les Galaxy Tab S8, Galaxy S8+, et Galaxy S8 Ultra gâchés avant une probable annonce le 9 février aux côtés d’un trio de smartphones ultra-haut de gamme Galaxy S22 qui a reçu exactement le même traitement de la part des experts de l’industrie, des fuites et des informateurs au cours des derniers mois.