L’iMac Pro doté de l’écran Mini-LED pourrait être retardé jusqu’à l’été

Le nouvel iMac Pro pourrait ne pas arriver avant l’été, selon un analyste du secteur. C’est une date plus tardive que ce qui avait été prédit précédemment, un certain nombre de points de vente ayant affirmé que le nouveau Mac pourrait être présenté lors d’un événement Apple au printemps.

La prédiction provient de Ross Young, de Display Supply Chain Consultants (DSCC), qui a une expérience assez fiable des fuites liées aux écrans Apple. Dans un tweet accompagnant le rapport hebdomadaire de DSCC, Young a affirmé que la date de sortie de l’iMac Pro « ressemble plus à l’été » qu’au printemps. Dans un autre tweet, Young a expliqué que « Nous attendons des expéditions de panneaux à partir de juin, mais le produit pourrait ne pas être lancé avant août ou septembre ».

Il s’agit d’une révélation intéressante, notamment parce que DSCC avait précédemment souligné sa conviction que l’iMac Pro serait effectivement révélé au printemps. Cependant, il semble que les contacts industriels de la société aient depuis mis un frein à cette idée.

La veille de ce rapport, le journaliste Mark Gurman affirmait dans sa lettre d’information hebdomadaire Power On qu’Apple prévoyait de lancer « au moins un nouveau Mac » lors de son événement de printemps cette année. Bien que Gurman n’ait pas précisé de quel Mac il s’agira, les rumeurs les plus raisonnables ont été faites sur le Mac mini et l’iMac Pro. Avec la dernière prédiction de DSCC, l’iMac Pro pourrait avoir été retiré de la course pour l’événement de printemps.

We expect panel shipments from June, but the product may not launch till August or September. — Ross Young (@DSCCRoss) January 31, 2022

La date de sortie repoussée n’est pas la seule révélation partagée par Young. L’analyste a également affirmé que l’écran de l’iMac Pro utiliserait toujours la technologie Mini-LED, mais qu’il comporterait moins de Mini-LED et de zones de gradation que l’iPad Pro et le MacBook Pro. L’utilisation d’un écran Mini-LEDs dans le nouvel iMac Pro devrait permettre d’obtenir d’excellents visuels, notamment des contrastes plus profonds et une luminosité accrue.

iMac Pro

Le nouvel iMac devrait également être un ordinateur puissant, car Gurman pense qu’il sera équipé d’une variante des puces M1 Max et M1 Pro d’Apple, qui connaissent un grand succès.

Le nom de l’iMac Pro a fait l’objet de nombreuses spéculations au cours des derniers mois. Cependant, Young et Gurman ont récemment fait référence à l’appareil en tant que « iMac Pro » et non simplement « iMac ».

Cela implique que l’appareil sera un appareil orienté vers les professionnels plutôt qu’un iMac de 24 pouces plus grand, et cela suggère à son tour qu’il portera des couleurs « professionnelles » au lieu des teintes plus flashy du plus petit iMac. Un écran Mini-LED s’aligne également parfaitement avec ce positionnement haut de gamme, car il n’est actuellement disponible que dans l’iPad Pro et le MacBook Pro.