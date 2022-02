Apple a dominé les ventes mondiales de tablettes en 2021

Depuis l’apparition de la pandémie de la COVID-19, le marché a connu une forte hausse de la demande de tablettes et de PC. Toutefois, la situation a quelque peu changé puisque le 4e trimestre de 2021 a vu une baisse de 11,9 % des expéditions mondiales de tablettes, selon un rapport de Internation Data Corporation (IDC). Cependant, l’ensemble de l’année 2021 a tout de même vu une augmentation des ventes de tablettes, avec Apple en tête de liste pour la première position.

Il a été révélé que le dernier trimestre de 2021 n’a vu que 46 millions de tablettes expédiées dans le monde, contre 52,2 millions d’unités expédiées au quatrième trimestre de 2020. Toutes les entreprises du top 5 ont enregistré une baisse de la croissance en glissement annuel.

Malgré cela, Apple est resté en tête avec une part de marché de 38 %, ce qui représente une augmentation par rapport à la part de marché de 36,6 % en 2020. Elle est suivie par Samsung (15,9 %), Lenovo (10 %), Amazon (7,9 %), Huawei (5,5 %) et d’autres (22,8 %).

Comme mentionné précédemment, les expéditions globales de tablettes dans le monde ont augmenté de 3,2 % et ont totalisé jusqu’à 168,8 millions l’année dernière. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis 2016. Apple a eu la part maximale dans ce marché également, avec des expéditions atteignant 57,8 millions d’unités. Il a également été révélé qu’Apple, Samsung, Lenovo, Amazon, Huawei et tous les autres acteurs ont connu une croissance des expéditions et des parts de marché en 2021 par rapport à 2020.

Anuroopa Nataraj, analyste de recherche senior au sein du département Mobility and Consumer Device Trackers d’IDC, précise en outre : « Toutefois, les expéditions dans un avenir proche resteront supérieures aux niveaux pré-pandémiques, car l’apprentissage virtuel, le télétravail et la consommation de médias restent des priorités pour les utilisateurs ».

Et du côté du Chromebook ?

Cependant, il n’y a pas de bonnes nouvelles pour les Chromebooks. IDC révèle que les ventes de Chromebooks au 4e trimestre de 2021 ont connu une baisse de 63,6 % en glissement annuel et n’ont compté que 4,8 millions d’unités expédiées. C’est principalement en raison de la pénurie de puces et de la saturation du marché sur les principaux marchés, ajoute le rapport. Bien que l’année 2021 n’ait pas été entièrement mauvaise pour les Chromebooks, car ils ont connu une croissance de 13,5 % au niveau mondial. L’année a vu une expédition totale de Chromebooks de 37 %, ce qui est une augmentation par rapport aux expéditions de 32,6 % en 2020.

La demande de Chromebooks continue de croître sur les marchés émergents. HP est devenu le leader dans ce domaine en 2021, suivi de Lenovo, Acer, Dell, Samsung et d’autres.