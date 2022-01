Le lancement mondial du OnePlus 10 Pro n’aura pas lieu avant fin mars

OnePlus a déjà bien planifié la première moitié de 2022, avec suffisamment de lancements de nouveaux produits pour nous occuper jusqu’à la sortie de leur prochaine gamme de flagships.

Les potentiels clients mondiaux du OnePlus 10 Pro devront attendre encore quelques mois pour mettre la main sur l’appareil. Le flagship OnePlus 10 Pro a techniquement été récemment lancé, mais il est limité à la Chine et n’a encore atteint aucun des marchés mondiaux de la société, y compris la France. Le OnePlus 10 Pro devrait être mondialement lancé d’ici la fin du mois de mars, ce qui est encore dans quelques semaines.

Selon un rapport de 91 Mobiles, le OnePlus 10 Pro est entré dans des tests privés en Inde et en Europe. Avec le flagship 2022, OnePlus adopte une nouvelle approche pour le lancement de ses appareils. Jusqu’à présent, la société a annoncé et déployé ses récents flagships sur les marchés mondiaux parallèlement à l’annonce en Chine. Cependant, le OnePlus 10 Pro voit une nouvelle approche analogue à celle menée par OPPO, sa société mère, en échelonnant une sortie à la fois des détails et des appareils.

In continuation to yesterday’s tweet, here a timeline on upcoming OnePlus products Feb—Nord CE 2 (India)

Nord N20 (Europe) March—OnePlus 10 Pro (Global) April—Android 12 rollout with Unified OS. New smart TVs, neckband (ANC), new buds are inbetween the above products. —Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 18, 2022

Si l’on se fie à la fuite de Twitter, il semble également que le tout nouveau système d’exploitation unifié de OnePlus — qui sera apparemment basé sur Android 12 — sera lancé en avril. L’OS unifié est la première étape de OnePlus dans la fusion d’Oxygen OS et Color OS, et sera disponible sur les appareils OnePlus 8 et plus récents.

Le OnePlus Nord CE 2 (conçu pour le marché indien), et le Nord N20 (une option abordable destinée à l’Europe) pourraient également être disponibles dès février. Parallèlement aux lancements imminents de smartphones, OnePlus ajouterait également de nouveaux OnePlus Buds et d’autres appareils électroniques à sa gamme de produits dans les mois à venir.

Spécifications du OnePlus 10 Pro

Pour rappel, le OnePlus 10 Pro est doté d’un écran Fluid AMOLED LTPO 2.0 de 6,7 pouces avec une résolution Quad HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un verre Gorilla Glass Victus de Corning et d’un poinçon dans l’écran pour loger la caméra frontale. Il est également doté d’un son Dolby Atmos, d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, d’un son His-Res et d’un curseur d’alerte. Le smartphone fonctionne avec le chipset phare de Qualcomm, la puce Snapdragon 8 Gen 1, associée à une mémoire vive LPDDR5 de 12 Go et un stockage UFS 3.1 de 256 Go.

Le OnePlus 10 Pro arbore une configuration à triple caméra à l’arrière comprenant un capteur principal de 48 mégapixels, un objectif secondaire de 50 mégapixels et un troisième objectif de 8 mégapixels. Vous disposez également d’une caméra frontale de 32 mégapixels. L’appareil incrusté une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide filaire SuperVOOC de 80 W, une charge sans fil AirVOOC de 50 W et une prise en charge de la charge inversée. Il fonctionne sous Android 12 avec ColorOS 12.1 en Chine.

Les détails du prix sont encore inconnus, mais nous espérons avoir plus d’informations à ce sujet plus près du lancement mondial.