Comment supprimer les séries TV/films de Netflix dans votre liste « Continuer à regarder » ?

Les utilisateurs de Netflix peuvent facilement supprimer leur historique de visionnage depuis n’importe quel appareil s’ils ne veulent pas que quelqu’un d’autre sache ce qu’ils ont regardé sur la plateforme. Malheureusement, cette suppression entraîne également la suppression des suggestions de contenu similaire dans leur profil, ce qui signifie que la suppression de l’historique de visionnage n’est peut-être pas une bonne idée pour les utilisateurs qui souhaitent obtenir davantage de recommandations en fonction de leurs habitudes de visionnage. Quoi qu’il en soit, il y a maintenant une solution plus simple pour supprimer uniquement du contenu que vous ne voulez plus voir.

En effet, Netflix a mis en place une nouvelle fonctionnalité pour ses applications et son navigateur Web qui permettra de supprimer les séries TV et films indésirables de votre liste « Continuer à regarder ». Certaines personnes veulent essayer du nouveau contenu, mais abandonnent en plein milieu, car le film ou la série ne correspond pas à leurs goûts ou à leurs préférences en matière de divertissement, mais il y a un rappel qu’ils l’ont déjà regardé.

Avant cela, la seule façon de le supprimer est de le terminer ou de le laisser là pendant longtemps.

Netflix a annoncé qu’elle apporterait des modifications à sa plateforme en permettant aux utilisateurs de supprimer le contenu non désiré ou non regardé sur leur liste « Reprendre avec le profil de ». La liste est un carrousel qui se trouve en haut de la page d’accueil du profil Netflix et qui enregistre toutes les séries TV et films récemment regardés qui se souviennent où ils se sont arrêtés et qui permettent aux utilisateurs d’y retourner lorsqu’ils le peuvent.

Cependant, certaines personnes abandonnent ladite série TV ou ledit film après n’avoir pas « vibré » ou apprécié son contenu. Parfois, à mi-chemin, une personne se lasse d’un média particulier et veut arrêter de le regarder. Elle peut l’abandonner quand elle le souhaite, mais la page d’accueil lui rappellera qu’il s’agit d’un titre en attente dans sa liste.

Une fonctionnalité très utile

Netflix a déclaré que la suppression du contenu apparaissant sur la liste « Reprendre avec le profil de » était possible sur l’application mobile, le navigateur Web et la version TV. Les utilisateurs n’ont qu’à se rendre sur le titre lui-même et à parcourir sa liste d’options sur le côté gauche qui affiche « Play », « Épisodes et infos », « Ajouter à ma liste » et les autres options. Les utilisateurs peuvent également trouver « Supprimer de la sélection ». En cliquant une deuxième fois, vous annulerez rapidement la suppression, au cas où vous auriez accidentellement supprimé.

Bien que cette mise à jour ne constitue pas le changement le plus monumental de l’interface utilisateur de Netflix, la ligne « Reprendre avec le profil de » occupe une place importante dans le design du site de streaming : c’est l’une des premières choses que les utilisateurs voient lorsqu’ils ouvrent Netflix sur leur smartphone ou leur téléviseur. Donner à chacun un peu plus de contrôle sur ce qui s’affiche dans cette rangée est donc un ajout bienvenu.