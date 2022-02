Voici à quoi pourrait ressembler le OnePlus 10 Ultra

Le OnePlus 10 Pro est déjà officiel et en vente en Chine, mais pendant que nous attendons que cet appareil et probablement un OnePlus 10 standard soient officiellement confirmés et annoncés dans le monde entier, nous continuons à entendre ces étranges rumeurs sur un possible smartphone OnePlus 10 Ultra.

Le OnePlus 10 Ultra devrait être livré avec un bloc de caméra beaucoup plus intrigant et se positionner comme un rival direct du Galaxy S22 Ultra qui sera annoncé dans quelques jours. Selon les informations, celui-ci sera l’enfant chéri de OPPO et de OnePlus et utilisera les technologies des deux entreprises. Pour rappel, OPPO est actuellement propriétaire de OnePlus.

Maintenant, une image de brevet découverte par @TechInsider montre apparemment un smartphone qui est un OnePlus 10 Pro… mais pas exactement. Alimentant la spéculation selon laquelle un OnePlus 10 Ultra est effectivement en préparation, l’image montre un smartphone qui a ce rectangle de caméra reconnaissable qui indique généralement une caméra périscope assistée par miroir. Le brevet aurait été déposé en septembre 2021.

OnePlus Technology did patent this Design in September 2021. This Phone looks a lot like the OnePlus 10 Pro, but the Camera Layout is different. pic.twitter.com/cS3qyhk6rX — TechInsider (@TechInsiderBlog) January 28, 2022

Jusqu’à présent, la société n’a mis que des téléobjectifs sur ses smartphones, mais étant donné le savoir-faire étendu de OPPO dans le domaine de la caméra périscope, il serait logique que OnePlus s’appuie sur son propriétaire de facto pour cette connaissance importante.

Les fuites suggèrent qu’il y aura d’autres petites, mais importantes différences entre le OnePlus 10 Pro et le OnePlus 10 Ultra. Le OnePlus 10 Ultra pourrait être livré avec le NPU MariSilicon interne de OPPO qui améliorera encore les capacités d’imagerie de la caméra du smartphone.

Un lancement au second semestre 2022

L’année dernière, la société a annoncé un partenariat en cours avec la légendaire société de photographie Hasselblad, qui a donné lieu à d’importantes améliorations de la science des couleurs pour la caméra, mais le OnePlus 9 Pro, le premier smartphone à bénéficier de cette collaboration, a laissé beaucoup à désirer dans le domaine de la photo.

Selon les rumeurs, le potentiel OnePlus 10 Ultra pourrait sortir au cours du second semestre de l’année, lorsque OnePlus présente habituellement les versions « T » de ses flagships. Ce n’était pas le cas en 2021, alors il y a la possibilité que le OnePlus 10 Ultra puisse continuer la tradition.