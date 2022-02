Google va proposer une nouvelle vue intégrée de Gmail pour le Web

Google présente une nouvelle vue intégrée pour Gmail sur le Web. Annonçant ce changement par le biais d’un article de blog, la société a déclaré que la nouvelle vue permettra de passer facilement d’une application essentielle comme Gmail, Chat et Meet à un seul endroit unifié.

Grâce à cette nouvelle vue, les autres outils de messagerie de Google, qui font partie de sa suite Workspace destinée aux entreprises (mais ne s’y limitent pas nécessairement), ne sont plus de simples petites fenêtres flottant à côté de vos e-mails, mais disposent de leurs propres écrans dans Gmail, accessibles à l’aide de gros boutons sur le côté gauche.

Une fois activé, le nouveau menu de navigation permettra aux utilisateurs de basculer facilement entre la boîte de réception, les conversations importantes et la participation à des réunions sans avoir à passer d’un onglet à l’autre ou à ouvrir une nouvelle fenêtre. Il ajoute une nouvelle barre latérale gauche avec des icônes en forme de pilule pour Mail, Discussions, Espaces et Meet. Lorsqu’ils travaillent dans Discussions et Espaces, les utilisateurs pourront afficher une liste complète des conversations et des espaces sur un seul écran, ce qui facilitera la navigation et la participation. Dans la boîte de réception, les utilisateurs pourront afficher l’ensemble des options de courrier actuellement disponibles dans Gmail.

Le nouveau design comprend également des bulles de notification qui permettent de rester au courant de ce qui requiert votre attention immédiate.

Vue existante :

Nouvelle vue intégrée :

Google a également communiqué un calendrier de déploiement de la nouvelle vue intégrée. Il indique qu’à partir du 8 février 2022, les utilisateurs recevront une notification pour tester la nouvelle expérience, ce qui leur permettra de l’essayer et de s’y habituer. D’ici avril 2022, les utilisateurs qui n’auront pas choisi cette option verront la nouvelle expérience par défaut. S’ils souhaitent revenir à la version classique de Gmail, ils pourront le faire depuis les paramètres.

Pas disponible pour tous

À la fin du deuxième trimestre de 2022, la nouvelle vue Gmail deviendra l’expérience standard et les utilisateurs n’auront plus la possibilité de revenir en arrière. Les utilisateurs commenceront également à voir la nouvelle expérience de navigation simplifiée sur le Web.

Google indique que l’affichage intégré sera disponible pour les personnes possédant un compte Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofit, G Suite Basic ou Business. Pour l’instant, elle ne sera pas disponible pour les clients Workspace Essentials. Lorsqu’on lui a demandé si cette mise en page serait disponible pour les clients Gmail ordinaires et non payants, un porte-parole de Google a répondu qu’elle serait « uniquement disponible » pour les types de comptes énumérés ci-dessus.