La dernière mise à jour de WhatsApp apporte le support du mode Concentration sur iOS

Bien que WhatsApp déploie généralement ses mises à jour simultanément sur les plateformes Android et iOS, la dernière mise à jour est l’une des exceptions puisqu’elle apporte des fonctionnalités spécifiques destinées aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Deux nouvelles fonctionnalités importantes font maintenant leur chemin vers les utilisateurs iOS et devraient être disponibles de manière générale au cours des prochaines semaines.

La première est la possibilité de mettre en pause et de reprendre pendant l’enregistrement de messages vocaux. Étonnamment, une telle fonctionnalité n’était pas disponible avant la dernière mise à jour, donc si vous téléchargez WhatsApp v22.2.75, vous pouvez l’essayer en glissant vers le haut pour verrouiller un enregistrement, puis en appuyant sur les boutons « pause » et « reprise ».

Une autre nouvelle fonctionnalité importante déployée pour les utilisateurs d’iOS est le support du mode Concentration. Cette fonctionnalité a été ajoutée dans iOS 15 et permet à certains utilisateurs de vous envoyer des messages lorsque vous avez défini un mode Concentration. Lorsque ce mode est activé, vous pouvez définir des filtres de notification, d’appel et de message, ainsi que répondre automatiquement aux autres lorsque vous n’êtes pas disponible. Considérez cela comme une fonction « Ne pas déranger » plus efficace.

Vous pouvez définir un mode Concentration en allant dans les Paramètres > Concentration d’iOS 15.

WhatsApp indique que ces fonctionnalités seront mises à la disposition du public dans les prochains jours. Il faudra donc attendre un peu avant que ces fonctionnalités n’apparaissent sur votre application WhatsApp iOS.

D’autres nouveautés à venir

WhatsApp prévoit de lancer encore plus de fonctionnalités à l’avenir. La société a testé sa fonction de réactions aux messages pendant un certain temps et il semble que cette fonction pourrait également être lancée prochainement. Le service de messagerie teste également une nouvelle interface d’écran d’appel et la fonction Communauté sur iPhone.

Dans d’autres nouvelles, WhatsApp se prépare à une autre nouvelle fonctionnalité importante pour ses utilisateurs : la possibilité de transférer des chats Android vers iOS. Cependant, cette fonctionnalité est toujours testée en interne, et il faudra peut-être attendre un certain temps avant que WhatsApp ne soit prêt à la mettre à la disposition de tous.