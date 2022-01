WordPress 5.9 permet de construire un site Web sans nécessairement être un développeur

Après avoir été retardé pendant un certain temps, WordPress 5.9 « Josephine » est enfin disponible ! En effet, WordPress.org a annoncé la sortie de WordPress 5.9, une nouvelle version du célèbre CMS qui changera la façon dont de nombreuses personnes créent leurs sites Web.

La nouvelle itération de WordPress apporte une série de changements fondamentaux. Le plus remarquable est sans doute l’introduction de nouveaux thèmes entièrement composés de blocs, qui donnent aux utilisateurs un contrôle beaucoup plus large sur l’expérience du site.

Pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de ces changements, WordPress 5.9 est livré avec un nouveau thème par défaut appelé Twenty Twenty-Two. Ce thème est conçu pour être très flexible et peut être modelé et modifié à partir de l’éditeur de site, où les utilisateurs peuvent apporter des changements globaux aux couleurs, aux combinaisons de polices, aux modèles de pages et plus encore.

Au-delà des thèmes basés sur des blocs, WordPress 5.9 propose également de nouveaux outils de typographie, des options de mise en page et des contrôles de détail (pour les bordures, l’espacement, etc.), qui, selon WordPress, donneront aux sites un sentiment supplémentaire de polissage.

La nouvelle version marque la moitié du projet Gutenberg, une initiative pluriannuelle qui verra finalement l’ensemble de l’expérience de publication de WordPress réimaginée. L’idée générale est de rationaliser le processus de construction de sorte que les utilisateurs non techniques soient incités à être créatifs avec leurs sites.

« Une étape majeure »

« Cette version est une étape majeure dans le voyage vers la possibilité de gérer toutes les zones de votre site WordPress en utilisant les mêmes concepts de blocs de base », a déclaré Josepha Haden Chomphosy, directeur exécutif de WordPress. « Il met l’accent sur la façon dont les gens peuvent et devraient être en mesure de construire leur espace sur le Web sans nécessairement exiger qu’ils soient un brillant développeur. Parce que la publication devrait appartenir aux artistes et aux créateurs tout autant qu’aux designers et aux développeurs ».

WordPress 5.9 est la première version à présenter ce nouvel ensemble d’outils fondamentaux, qui continuera à être affiné et amélioré au fil du temps avec l’aide de la communauté WordPress.

Pour accéder aux nouvelles fonctions d’édition de site complet, les utilisateurs doivent soit télécharger WordPress 5.9 directement, soit effectuer une mise à jour à partir du tableau de bord de leur site, puis activer Twenty Twenty-Two ou un autre des thèmes disponibles basés sur des blocs. WordPress 5.9 a été rendu possible grâce aux efforts de 624 contributeurs, qui ont mis leur créativité et leur travail sur 371 tickets Trac et soumis 1 919 merge requests sur GitHub. Les traducteurs ont rendu WordPress disponible en 205 langues, et 71 localités étaient traduites à plus de 90 % au moment du lancement.